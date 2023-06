Vereador Cleuson Oliveira denuncia negligência da prefeitura de Acrelândia com ônibus que esta quebrado há mais de 15 dias

A população dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, estão indignadas com a decisão da Direção Geral da Polícia Civil do Acre, que resolveu transferir contra vontade, um dos melhores e mais atuantes delegados que a região do Alto Acre já teve.

O delegado José Luiz Tonini, está em Epitaciolândia acerca de quatro anos e tem um grande respaldo na sociedade, isso pelo belo trabalho no combate a criminalidade e que desempenha na região.

A decisão de trazer o mesmo para atuar na capital sem que ele tenha solicitado, causou revolta a população das duas cidades, que se mobilizam em abaixo assinado e, prometem lutar para evitar que Tonini sai da Fronteira.

Em entrevista ao Jornalista Almir Andrade, Tonini afirma que ficou surpreso com com a decisão, pois ele pretende permanecer na região e concluir um grande trabalho executado no enfrentamento aos crimes praticados em Brasiléia e Epitaciolândia.

“Eu não pedi a transferência para trabalhar em Rio Branco, pois estamos fazendo um bom trabalho aqui e é gratificante ter o reconhecimento de empresários e da população”, disse o delegado Tonini.

Tentamos contato com assessoria de comunicação da Polícia Civil, mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno.