Vereador Cleuson de Oliveiro denuncia descaso na saúde por parte do prefeito de Acrelândia, por falta de atendimento odontológico

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse acreditar que as obras de recuperação da BR-364 estarão contempladas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Durante a audiência para discutir o assunto na Assembleia nesta segunda-feira (17), o parlamentar afirmou que há um novo ambiente político no Brasil proporcionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Na minha opinião, recurso não será o problema principal. Eu quero estar presente no anúncio do novo PAC nas obras de infraestrutura do Brasil e a obra da BR-364 vai estar lá”, disse Edvaldo Magalhães.

Ele afirmou que a questão da BR-364 sempre vai necessitar de “manutenção”. “Se não tiver dinheiro neste verão, no outro verão vai gastar mais ainda. O nosso desafio são os custos”.

Edvaldo Magalhães não deixou de fazer críticas ao governo de Jair Bolsonaro, que permitiu à Petrobras a dolarização do preço dos combustíveis, além da criação do teto de gastos. “Se tem uma tristeza e algo que deixa machucado foi a covardia de alguns órgãos e entidades mediante a omissão e o tratamento dado pelo presidente Bolsonaro, ao ponto de desmobilizar as empresas no meio do verão. Nunca tinha acontecido isso. Isso foi criminoso! É por isso que a BR está assim” e reforçou: “o teto de gastos é para pagar juros de banqueiros, uma conversa fiada dizer que era para equilibrar as contas públicas”.

Ao final, o parlamentar defendeu uma conversa entre a Assembleia Legislativa e a Controladoria Geral da União (CGU) para encontrar caminhos viáveis e legais para a revisão dos contratos das empresas que atuam na rodovia.