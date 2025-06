Vereador bolsonarista, de Santa Rosa do Purus, agride jovem, que leva dois pontos no rosto. B.O foi registrado na delegacia do município

Vereador Louro do Juazeiro e o jovem Teylom Lima Rabelo – Foto: Reprodução/ montagem Alemão Monteiro

Um vereador do município de Santa Rosa do Purus, identificado como Emilandio Lima dos Santos, mais conhecido como Louro do Juazeiro – PL, mostrou que seu temperamento é igual o de seu capitão, nervozinho, e não tem condições de socializar com outras pessoas sem ser contrariado, pois logo quer partir para a agressão tanto física como verbal. Foi o que aconteceu durante uma partida de futebol.

De acordo com informações repassadas com exclusividade ao 3 de Julho Notícias, o parlamentar mirim estava jogando bola no Ginásio, em certo momento do jogo, o vereador teve uma falta marcada, ocasião em que ele não gostou. A partir daí os ânimos se alteraram e o parlamentar passou a agredir o jovem Teylom Lima Rabelo, que foi quem marcou a falta no vereador.

Louro do Juazeiro teria desferido socos no rosto de Teylom e lhe agredido verbalmente. A vítima foi até o hospital do município, onde foi necessário pegar dois pontos no ferimento causado pelo vereador Louro do Juazeiro. Em seguida, o jovem foi até a delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência relatando o que havia acontecido.

É lamentável que uma figura pública que deveria dar um bom exemplo para a população, se comporte dessa maneira, talvez não seja digno de honrar os votos que lhe foi confiado, espera-se que a justiça seja feita e que este parlamentar seja responsabilizado nos rigores da lei. Diante da situação o espaço está disponível, caso o parlamentar queira se pronunciar sobre o assunto.