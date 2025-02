Vereador André Kamai destaca compromisso com a população no início do ano legislativo em Rio Branco

Com o início do ano legislativo na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador André Kamai (PT) reforça seu compromisso com a população ao exercer uma oposição responsável à gestão do prefeito Tião Bocalom. Segundo o parlamentar, sua atuação não é baseada em uma oposição cega, mas sim na defesa do interesse público, garantindo que a administração municipal atue com transparência, responsabilidade e em benefício da cidade.

“Hoje foi meu dia de estreia como vereador de Rio Branco. Usei a Tribuna da Câmara para me posicionar sobre alguns temas importantes. Abordei a questão da falta de médicos e outros profissionais nas unidades de saúde, uma constatação que fiz ao visitar as unidades no início de janeiro. Essa é uma grande preocupação neste período de surto de dengue, Covid e arboviroses. Também levantei minhas preocupações com relação à Educação, pois há escolas sem estrutura para receber os alunos agora no retorno das aulas. Além disso, denunciei os ataques a servidores feitos pelo prefeito e pelo secretário-adjunto Paulo Machado e falei sobre o pedido de investigação que fiz aos órgãos de controle sobre a compra de R$ 4,5 milhões em ovo do mosquito da dengue, que até então não foram utilizados”, destacou o vereador.

Durante a abertura dos trabalhos legislativos, André Kamai ressaltou a importância de um debate qualificado sobre as demandas da cidade, destacando que sua atuação continuará voltada para a melhoria dos serviços públicos, infraestrutura, educação e saúde. Além disso, ele enfatizou a necessidade de fiscalizar a aplicação dos recursos municipais para evitar desperdícios e garantir que as políticas implementadas realmente atendam às necessidades da população.

Com um mandato pautado na transparência e na defesa dos interesses coletivos, Kamai reforça que estará atento a todas as ações do Executivo, apoiando as iniciativas que beneficiem a cidade e denunciando eventuais irregularidades. “Nosso papel é trabalhar por uma Rio Branco melhor para todos, sem conivência com erros e injustiças. Amanhã tem mais. Podem esperar de mim muito trabalho e cobrança com responsabilidade para que a gestão do prefeito Bocalom faça o seu trabalho”, concluiu o vereador.

A Câmara Municipal segue com suas sessões ordinárias, e o vereador André Kamai convida a população a acompanhar os trabalhos legislativos, participando ativamente das discussões que impactam o futuro da capital acreana.