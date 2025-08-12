Política
Vereador André Kamai denuncia queda nas matrículas da educação infantil em Rio Branco e cobra prioridade da prefeitura
Para o parlamentar, a queda no número de vagas não é fruto de limitações orçamentárias, mas de escolhas políticas equivocadas – Fotos e vídeos: Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) usou a tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco para denunciar a estagnação e a queda nas matrículas de crianças em creches e na educação infantil da capital acreana. A crítica vem após a divulgação de dados nacionais que colocam o Acre entre os piores índices de atendimento a crianças de 0 a 3 anos no país.
De acordo com a pesquisa Panorama do Acesso à Educação Infantil no Brasil, do movimento Todos pela Educação, apenas 17,9% das crianças nessa faixa etária no Acre estão matriculadas em creches — menos da metade da média nacional, que é de 41,2%. O Estado também lidera o ranking da dificuldade de acesso: 44,4% das crianças que precisariam do serviço não conseguem vaga.
Kamai resgatou o histórico de investimentos feitos na área durante a gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (2013–2018), período em que ele integrava a administração municipal. Segundo o vereador, a cidade saltou de 1.383 vagas em creches, em 2012, para 4.995 em 2018, graças a políticas de expansão e à construção de 14 novas unidades com apoio do governo federal, via programas como o Brasil Carinhoso.
“Em seis anos, criamos mais de cinco mil novas vagas na educação infantil. Mas, nos últimos cinco anos, a gestão atual não inaugurou nenhuma nova creche e sequer voltou ao número de matrículas que tínhamos em 2018. Hoje, temos menos crianças atendidas do que naquele período”, criticou.
Para o parlamentar, a queda no número de vagas não é fruto de limitações orçamentárias, mas de escolhas políticas equivocadas. “Quando a prioridade é construir viadutos com recursos próprios, mas não se constrói creche, isso mostra uma opção de governo. Com o valor de um viaduto, poderiam ter sido erguidas pelo menos quatro novas creches em Rio Branco”, apontou.
Além de garantir cuidado e educação nos primeiros anos de vida, as creches são, segundo Kamai, um suporte fundamental para as mães trabalhadoras. “Sem esse serviço, muitas mulheres não conseguem manter seus empregos ou estudar, o que aprofunda a desigualdade”, disse.
O vereador também lamentou que o prefeito Tião Bocalom não tenha aproveitado a recente visita do presidente Lula ao Acre — que anunciou mais de R$ 1 bilhão em investimentos, incluindo a construção de novas creches no estado — para apresentar demandas da capital. “Enquanto o presidente anunciava recursos históricos, o prefeito estava em Sena Madureira, fazendo campanha. Quem perde com isso é a população”, afirmou.
Kamai reforçou que está disposto a colaborar com o vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, mas frisou que sem um projeto estratégico e prioridade real da gestão, não será possível reverter o quadro, “Não podemos aceitar que Rio Branco figure entre as piores capitais do Brasil no atendimento à educação infantil. Isso é direito das crianças e precisa estar no centro da pauta da cidade”, concluiu.
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
Petecão detona prefeita de Senador Guiomard: “Gastou R$ 9 milhões para fazer 31 casas”.
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) reagiu duramente às declarações da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva (PP), que o acusou de não cumprir compromissos relacionados à entrega de casas populares no município. Em um áudio divulgado, Petecão chamou a prefeita de mentirosa, afirmou que ela está “faltando com a verdade” e anunciou que levará ao Tribunal de Contas da União (TCU) suspeitas sobre o uso de recursos na construção das unidades habitacionais.
“A prefeita gastou R$ 9 milhões para fazer 31 casas. Vou ao TCU para saber como se gasta esse valor em tão poucas unidades. Isso não é papel de gente séria”, disparou o senador.
Petecão afirmou que nunca prometeu casas populares para Rosana e classificou as declarações dela como uma tentativa de autopromoção política.
“Ela quis aparecer ao lado do candidato dela. O problema é que está mentindo, me caluniando e caluniando a vice-governadora Mailza. Eu não prometo nada pra ninguém. Quando faço, entrego. Mas ela não pode inventar histórias para enganar a população”, disse.
O senador também apontou descaso da gestão municipal com outras demandas urgentes, como obras no Ramal do Km 75, onde moradores temem ficar isolados no inverno.
“Enquanto gasta milhões em poucas casas, o povo do ramal sofre e teme a chegada das chuvas sem as obras necessárias. Isso é falta de compromisso com quem mais precisa”, criticou.
Segundo Petecão, o caso será formalmente levado ao TCU nesta segunda-feira (12) para que sejam investigados possíveis indícios de má gestão e uso irregular de recursos públicos.
Até o fechamento desta matéria, a prefeita Rosana Pereira não havia se pronunciado sobre as acusações.
