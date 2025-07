Vereador André Kamai denuncia fake news e reafirma: “Asfalta Rio Branco segue sob investigação do Tribunal de Contas”

Vereador André Kamai – Foto: Paulo Murilo/ Jardy Lopes/ Arte Alemão Monteiro

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (10) na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador André Kamai (PT) usou a tribuna para desmentir informações que circulavam sobre o suposto arquivamento das denúncias envolvendo o programa “Asfalta Rio Branco”. Segundo o parlamentar, diferente do que foi divulgado, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) decidiu seguir com as investigações, por reconhecer indícios de irregularidades nos contratos e processos da iniciativa.

Kamai apresentou documentos oficiais que comprovam a tramitação do caso no TCE, esclarecendo que as denúncias formuladas por ele, pelo vereador Fábio Araújo e por outros parlamentares, foram apensadas a um procedimento investigativo já em curso no tribunal. “O que houve foi o arquivamento formal de um processo específico porque ele passou a integrar um procedimento mais amplo, que já está em andamento. O TCE não só reconheceu as denúncias como está apurando os fatos com seriedade”, afirmou o vereador.

Em seu pronunciamento, Kamai reforçou o compromisso com a fiscalização e o combate à má gestão dos recursos públicos. “Meu primeiro discurso nesta Casa foi sobre o Asfalta Rio Branco. E eu disse: vai dar polícia. Reafirmo isso agora, com ainda mais certeza. Quem meteu a mão no dinheiro público, se prepare. A justiça está chegando”, declarou com firmeza.

Para o vereador, o programa “Asfalta Rio Branco” — lançado com forte apelo publicitário pela atual gestão municipal — apresenta falhas graves, que vão desde critérios duvidosos para escolha de vias asfaltadas até suspeitas de direcionamento em contratos e ausência de transparência nos gastos.

Kamai aproveitou para destacar o papel do Tribunal de Contas e do Ministério Público na proteção do interesse público. “Quando instituições como o TCE acolhem uma denúncia e reconhecem que há elementos suficientes para seguir investigando, isso é sinal de que estamos no caminho certo. Nossa função como parlamentar é fiscalizar, denunciar e proteger os recursos do povo”, concluiu.

A fala do vereador repercutiu nas redes sociais, onde ele publicou um vídeo detalhando o andamento do processo e reforçando a importância da população acompanhar de perto os desdobramentos. “É preciso romper o ciclo da impunidade. Fiscalizar é dever de quem representa o povo”, escreveu.

A expectativa agora é de que o Ministério Público entre no caso, conforme prevê o rito dos processos apensados no TCE. Kamai reafirmou que seguirá acompanhando todos os passos da investigação e cobrando a responsabilização de quem quer que tenha se beneficiado indevidamente de contratos públicos.