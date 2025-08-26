Política
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
Política
Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo
Durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta semana, o vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento denunciando práticas de coação, assédio e perseguição a servidores dentro da Prefeitura de Rio Branco, sob gestão do prefeito Tião Bocalom.
Kamai destacou que a oposição tem sido sistematicamente apagada pela base governista, inclusive em movimentos recentes relacionados ao pedido de afastamento do superintendente do RBTrans. Segundo ele, embora a base alegue protagonismo, o pedido partiu inicialmente do vereador Fábio Araújo.
O parlamentar lembrou que requerimentos da oposição já foram desconsiderados pela base em outras ocasiões, como a convocação do secretário de Infraestrutura. “Não tratem a gente de feitos idiotas. A prática de apagar as ações da oposição é recorrente nesta Casa”, afirmou.
André Kamai relatou ainda que áudios, supostamente com a voz do superintendente do RBTrans, circulam entre vereadores, revelando coação de servidores para apoiar candidaturas específicas. “Num ambiente de medo e de coação, é muito difícil as pessoas virem a público. Elas nos procuram, pedem sigilo, e nós respeitamos isso. Mas todos aqui ouviram os áudios”, disse.
O vereador foi incisivo ao acusar Bocalom de se posicionar de forma recorrente a favor de assediadores e contra as vítimas. Para ele, o assédio sistemático praticado conta com o aval do prefeito. “Nessa gestão, o assédio é uma prática recorrente e tem o apoio do chefe do Executivo. Sempre que houve denúncia, o prefeito ficou ao lado do assediador e acusou a vítima. As pessoas têm medo. E é por isso que precisamos agir”, declarou, defendendo a instalação de uma CPI para investigar os casos de assédio.
Kamai ampliou a crítica para além da esfera municipal, citando situações recentes de servidores do Estado, inclusive o caso de uma enfermeira contratada provisoriamente que, após ser demitida de forma repentina, foi encontrada morta dias depois em casa. “É uma vida que está colocada ali. Assim como é a vida dos servidores do RBTrans, que estão sendo coagidos todos os dias”, ressaltou.
Ao encerrar, Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas. “Peço que mantenhamos o debate no nível da verdade, não do joguinho. Querem aderir ao afastamento do superintendente? O vereador Fábio Araújo foi o primeiro a propor. É só votar e aprovar”, concluiu.
Política
Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos
Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica ações para diversificar mercados e ampliar industrialização na região
Perpétua Almeida – Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (Ipam) revela que as novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros – que chegam a 50% – impactam diretamente mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos de bioeconomia na Amazônia Legal. Itens como açaí, cacau, mel e óleos vegetais, que geraram aproximadamente R$ 894 milhões em exportações para os EUA em 2024, estão entre os mais afetados. Diante desse cenário, a Agência intensifica esforços para fortalecer cadeias produtivas locais e abrir alternativas de comercialização em novos mercados internacionais, reduzindo a dependência do mercado norte-americano.
De acordo com o estudo, pelo menos 5.400 CNPJs ativos na região – de um total de 11 mil mapeados – serão impactados direta ou indiretamente pelo chamado “tarifaço”. A medida, que excluiu produtos de setores como o de mineração, óleo e gás e petroquímico, afetou especialmente cadeias produtivas sustentáveis da sociobiodiversidade.
“A Amazônia possui um potencial extraordinário de geração de riqueza a partir de produtos como açaí, cacau, castanha-do-brasil e café, promovendo o saber tradicional das populações locais. No entanto, o país ainda enfrenta desafios para aproveitar plenamente esse potencial, como a necessidade de infraestrutura, acesso a mercados, investimentos e regulamentações adequadas. E essa medida tarifária piora esse cenário”, afirmou a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida.
“É um momento crítico que exige resposta estratégica, e a ABDI já está acelerando projetos estruturantes no Acre e em outros estados para agregar valor, escalar produção e ampliar a presença internacional da bioeconomia amazônica”, acrescentou Perpétua Almeida.
Entre as iniciativas em andamento estão a expansão do Complexo Industrial do Café para novos municípios, a construção de uma indústria de beneficiamento de açaí em Feijó (AC), a introdução de tecnologias de rastreabilidade e certificação e o apoio a cooperativas, como a Coopercafé e a AçaíCoop, de modo a garantir padrões internacionais de qualidade e comércio justo.
Outro destaque é o Hub de Inovação e Bionegócios, em fase final de implantação no Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), em Manaus. Fruto de parceria entre a ABDI e o CBA, por meio da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA), o Hub será um espaço de colaboração entre empresas, centros de pesquisa, associações de produtores e agências de fomento, voltado ao compartilhamento de recursos, conhecimento e tecnologia. O ambiente está 95% concluído e deve ser inaugurado em breve.
Bioeconomia como solução estratégica
A aposta da ABDI está alinhada à visão de que a bioeconomia representa uma das maiores oportunidades estratégicas do Brasil. Ao transformar biodiversidade em produtos de alto valor agregado, com base no conhecimento tradicional e em práticas sustentáveis, é possível gerar renda, empregos e ampliar o alcance de produtos em outros mercados.
Além do apoio à industrialização local, a ABDI tem mapeado a bioindústria na Amazônia Legal e incentivado a aplicação de selos de origem e indicação geográfica, como o já conquistado pelo açaí do Acre.
Além dos projetos em andamento, a ABDI articula parcerias, como, por exemplo, com a ApexBrasil, para ampliar a promoção internacional da bioeconomia amazônica.
“Não podemos permitir que barreiras comerciais interrompam o fluxo de geração de riqueza e inclusão que a bioeconomia já promove na região. Vamos transformar esse desafio em oportunidade para mostrar ao mundo que a Amazônia vale mais em pé do que qualquer commodity”, completou Perpétua.
Missão à China
Enquanto os EUA fecham suas portas com tarifas, a China demonstra interesse em abrir seus mercados para a bioeconomia amazônica. Na última semana, a ABDI integrou missão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) ao país asiático com resultados promissores.
Em reuniões com ministérios chineses, a gigante de e-commerce JD.com (segunda maior plataforma on-line do país) e o New Development Bank (Banco dos BRICS), a delegação brasileira apresentou projetos como o Complexo Industrial do Café do Juruá (AC) e as iniciativas de industrialização do açaí de Feijó (AC).
Além das tratativas comerciais, a missão buscou apoio logístico para viabilizar a exportação de produtos do Acre, como café e açaí, até o Porto de Xangai.
A missão também aproximou a ABDI da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que deverá apoiar o processo de exportação de produtos da Amazônia.
Conselheira do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia, pede explicações ao governo de Gladson Cameli sobre gasto milionário com jatinho
Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência
Deputada Michelle Melo convida população e gestores para discutir o Opera Acre em audiência pública
Alan Rick marca presença em grande festa nacional do Republicanos em Brasília e reforça protagonismo político da Amazônia
Comerciantes do Igarapé Preto comemoram aumento de vendas após entrega de quiosques pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos
Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica...
Vereador Zé Lopes se pronuncia sobre denúncias de assédio na RBTrans e defende apuração pelo Ministério Público
Apesar das graves denúncias de assédio contra o presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, vereador Zé Lopes evita CPI e...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
-
Política7 dias atrás
Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação