Política

Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco

Publicados

26 de agosto de 2025

Política

Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo

Durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta semana, o vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento denunciando práticas de coação, assédio e perseguição a servidores dentro da Prefeitura de Rio Branco, sob gestão do prefeito Tião Bocalom.

Kamai destacou que a oposição tem sido sistematicamente apagada pela base governista, inclusive em movimentos recentes relacionados ao pedido de afastamento do superintendente do RBTrans. Segundo ele, embora a base alegue protagonismo, o pedido partiu inicialmente do vereador Fábio Araújo.

O parlamentar lembrou que requerimentos da oposição já foram desconsiderados pela base em outras ocasiões, como a convocação do secretário de Infraestrutura. “Não tratem a gente de feitos idiotas. A prática de apagar as ações da oposição é recorrente nesta Casa”, afirmou.

André Kamai relatou ainda que áudios, supostamente com a voz do superintendente do RBTrans, circulam entre vereadores, revelando coação de servidores para apoiar candidaturas específicas. “Num ambiente de medo e de coação, é muito difícil as pessoas virem a público. Elas nos procuram, pedem sigilo, e nós respeitamos isso. Mas todos aqui ouviram os áudios”, disse.

Leia Também:  Tião Viana trata da conclusão do hospitais do Into e de Brasiléia

O vereador foi incisivo ao acusar Bocalom de se posicionar de forma recorrente a favor de assediadores e contra as vítimas. Para ele, o assédio sistemático praticado conta com o aval do prefeito. “Nessa gestão, o assédio é uma prática recorrente e tem o apoio do chefe do Executivo. Sempre que houve denúncia, o prefeito ficou ao lado do assediador e acusou a vítima. As pessoas têm medo. E é por isso que precisamos agir”, declarou, defendendo a instalação de uma CPI para investigar os casos de assédio.

Kamai ampliou a crítica para além da esfera municipal, citando situações recentes de servidores do Estado, inclusive o caso de uma enfermeira contratada provisoriamente que, após ser demitida de forma repentina, foi encontrada morta dias depois em casa. “É uma vida que está colocada ali. Assim como é a vida dos servidores do RBTrans, que estão sendo coagidos todos os dias”, ressaltou.

Ao encerrar, Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas. “Peço que mantenhamos o debate no nível da verdade, não do joguinho. Querem aderir ao afastamento do superintendente? O vereador Fábio Araújo foi o primeiro a propor. É só votar e aprovar”, concluiu.

Política

Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos

Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica ações para diversificar mercados e ampliar industrialização na região

Publicados

3 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

Perpétua Almeida – Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (Ipam) revela que as novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros – que chegam a 50% – impactam diretamente mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos de bioeconomia na Amazônia Legal. Itens como açaí, cacau, mel e óleos vegetais, que geraram aproximadamente R$ 894 milhões em exportações para os EUA em 2024, estão entre os mais afetados. Diante desse cenário, a Agência intensifica esforços para fortalecer cadeias produtivas locais e abrir alternativas de comercialização em novos mercados internacionais, reduzindo a dependência do mercado norte-americano.

De acordo com o estudo, pelo menos 5.400 CNPJs ativos na região – de um total de 11 mil mapeados – serão impactados direta ou indiretamente pelo chamado “tarifaço”. A medida, que excluiu produtos de setores como o de mineração, óleo e gás e petroquímico, afetou especialmente cadeias produtivas sustentáveis da sociobiodiversidade.

“A Amazônia possui um potencial extraordinário de geração de riqueza a partir de produtos como açaí, cacau, castanha-do-brasil e café, promovendo o saber tradicional das populações locais. No entanto, o país ainda enfrenta desafios para aproveitar plenamente esse potencial, como a necessidade de infraestrutura, acesso a mercados, investimentos e regulamentações adequadas. E essa medida tarifária piora esse cenário”, afirmou a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida.

Leia Também:  Câmara aprova requerimento para trata da Av. Marinho Monte.

“É um momento crítico que exige resposta estratégica, e a ABDI já está acelerando projetos estruturantes no Acre e em outros estados para agregar valor, escalar produção e ampliar a presença internacional da bioeconomia amazônica”, acrescentou Perpétua Almeida.

Entre as iniciativas em andamento estão a expansão do Complexo Industrial do Café para novos municípios, a construção de uma indústria de beneficiamento de açaí em Feijó (AC), a introdução de tecnologias de rastreabilidade e certificação e o apoio a cooperativas, como a Coopercafé e a AçaíCoop, de modo a garantir padrões internacionais de qualidade e comércio justo.

Outro destaque é o Hub de Inovação e Bionegócios, em fase final de implantação no Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), em Manaus. Fruto de parceria entre a ABDI e o CBA, por meio da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA), o Hub será um espaço de colaboração entre empresas, centros de pesquisa, associações de produtores e agências de fomento, voltado ao compartilhamento de recursos, conhecimento e tecnologia. O ambiente está 95% concluído e deve ser inaugurado em breve.

Bioeconomia como solução estratégica

A aposta da ABDI está alinhada à visão de que a bioeconomia representa uma das maiores oportunidades estratégicas do Brasil. Ao transformar biodiversidade em produtos de alto valor agregado, com base no conhecimento tradicional e em práticas sustentáveis, é possível gerar renda, empregos e ampliar o alcance de produtos em outros mercados.

Além do apoio à industrialização local, a ABDI tem mapeado a bioindústria na Amazônia Legal e incentivado a aplicação de selos de origem e indicação geográfica, como o já conquistado pelo açaí do Acre.

Leia Também:  Tião Viana trata da conclusão do hospitais do Into e de Brasiléia

Além dos projetos em andamento, a ABDI articula parcerias, como, por exemplo, com a ApexBrasil, para ampliar a promoção internacional da bioeconomia amazônica.

“Não podemos permitir que barreiras comerciais interrompam o fluxo de geração de riqueza e inclusão que a bioeconomia já promove na região. Vamos transformar esse desafio em oportunidade para mostrar ao mundo que a Amazônia vale mais em pé do que qualquer commodity”, completou Perpétua.

Missão à China

Enquanto os EUA fecham suas portas com tarifas, a China demonstra interesse em abrir seus mercados para a bioeconomia amazônica. Na última semana, a ABDI integrou missão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) ao país asiático com resultados promissores.

Em reuniões com ministérios chineses, a gigante de e-commerce JD.com (segunda maior plataforma on-line do país) e o New Development Bank (Banco dos BRICS), a delegação brasileira apresentou projetos como o Complexo Industrial do Café do Juruá (AC) e as iniciativas de industrialização do açaí de Feijó (AC).

Além das tratativas comerciais, a missão buscou apoio logístico para viabilizar a exportação de produtos do Acre, como café e açaí, até o Porto de Xangai.

A missão também aproximou a ABDI da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que deverá apoiar o processo de exportação de produtos da Amazônia.

