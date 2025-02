Vereador André Kamai denuncia abandono e descaso da gestão do prefeito Bocalom com bairros de Rio Branco

Vereador cobrou prestação de contas do Programa Asfalta Rio Branco

O vereador André Kamai (PT) denunciou nesta terça-feira (19), o abandono e o descaso da gestão de Tião Bocalom com os bairros de Rio Branco. Durante discurso na Câmara, Kamai cobrou explicações sobre o uso dos recursos do Programa Asfalta Rio Branco e criticou a falta de transparência e a ausência de melhorias efetivas nas ruas da cidade.

“Até hoje a gestão do prefeito Bocalom não conseguiu explicar onde gastou os recursos. Vimos o programa começar no ano passado, próximo ao processo eleitoral, e o secretário Cid Ferreira declarar, após as eleições, que o asfaltamento foi feito de qualquer jeito. Mas até agora não sabemos quantas ruas foram feitas, como o dinheiro foi gasto ou quais mudanças reais ocorreram”, cobrou o vereador.

Segundo Kamai, a situação dos bairros é extremamente grave, especialmente durante o período chuvoso. “Tenho andado nos bairros, o que tenho visto são muitos buracos, ruas intrafegáveis, lama por toda parte. A situação piora com a proliferação de mosquitos da dengue, já que há poças d’água por todos os lados. Temos escolas com dificuldade de acesso, calçadas destruídas, ruas sujas e com mato, além de problemas no abastecimento de água”, alertou.

O vereador também ressaltou que, caso as obras não tenham sido concluídas, a dívida com os recursos utilizados permanece. “Se o dinheiro foi gasto, foi gasto onde? As pessoas que saem de casa veem a situação das ruas. Não adianta fazer discurso se as coisas não aconteceram de fato”, criticou.

Kamai finalizou exigindo que a Prefeitura apresente detalhes sobre a aplicação dos recursos e os planos para resolver os problemas no próximo verão. “A sociedade precisa saber onde e como foi investido o dinheiro. Precisamos de um plano para corrigir essas questões, pois a situação é grave e requer ação imediata.”