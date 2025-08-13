Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial

13 de agosto de 2025

André Kamai  e Clendes Villas Boas – Foto: Paulo Murilo

Durante sessão legislativa na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quarta-feira (13), o vereador André Kamai (PT) fez um pronunciamento defendendo o afastamento temporário do diretor da RBTrans, Clendes Villas Boas, acusado de assédio, até a conclusão de investigação administrativa.

Kamai ressaltou que seu posicionamento não tem relação com condenação prévia, mas com a necessidade de proteger o serviço público, garantir a tranquilidade da instituição e preservar o direito das supostas vítimas de denunciarem sem medo de retaliação.

“Na democracia, as pessoas precisam ter direito de defesa, direito ao contraditório e ao devido processo legal. Mas também é preciso assegurar que ninguém use o cargo para pressionar vítimas ou interferir na apuração”, afirmou.

O parlamentar destacou que denúncias contra a RBTrans não são recentes e que, segundo relatos recebidos por seu gabinete, há indícios de que condutas abusivas teriam se tornado prática recorrente. Durante o discurso, citou a preocupação com o histórico da gestão municipal em lidar com acusações desse tipo, lembrando que o prefeito Tião Bocalom chegou a defender publicamente um servidor condenado por assédio.

Leia Também:  Matéria falaciosa insinua infidelidade de Ney e às suas candidaturas. Desespero! Puro desespero

Para Kamai, o afastamento cautelar é uma medida de proteção à investigação e à integridade do órgão. “A instituição não depende de uma pessoa. Se for inocentado, que retorne. Mas, até lá, é preciso que não exerça poder sobre o processo e sobre as pessoas”, disse.

O vereador finalizou reiterando que a medida deve ser acompanhada da abertura imediata de processo administrativo, garantindo todos os direitos constitucionais ao acusado e preservando o ambiente de trabalho para que outros servidores não sofram intimidações.

