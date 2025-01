Vereador André Kamai coloca mandato à disposição para fortalecer trabalho social da igreja católica, em Rio Branco

Dando continuidade às visitas institucionais do mandato, o vereador André Kamai (PT) esteve nesta terça-feira, 14, no Instituto São José, onde se reuniu com as freiras irmã Augusta e irmã Tereza, além do padre Antônio Menezes, para apresentar sua equipe aos religiosos e se colocará disposição para fortalecer o trabalho social que a igreja católica desenvolve nas regionais do município.

Na oportunidade, foi iniciada uma discussão sobre os principais desafios a serem enfrentados pelo poder público e pela população.

Durante o encontro, André Kamai reiterou a importância de colaborar, enquanto vereador, com o debate necessário para os avanços sociais na cidade de Rio Branco. “Estamos buscando dialogar com diversos setores da sociedade, colocando nosso mandato à disposição. Com as lideranças da igreja católica, reafirmamos nosso compromisso de fazer deste mandato um instrumento para a organização da nossa luta e do trabalho de base que a igreja católica faz no nosso estado”, disse o parlamentar.

A irmã Augusta, que coordena o colégio Instituto São José, agradeceu a visita do vereador e a oportunidade de poder contribuir com o mandato parlamentar. “Para nós é uma alegria recebermos o vereador Kamai, que evidenciou a sua preocupação com questões complexas como a educação, a saúde e a área social. Saber que este mandato vai trabalhar em favor dos que mais precisam, muito nos alegra. E nós vamos ajudar no que estiver ao nosso alcance”, pontuou a religiosa.