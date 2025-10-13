Política
Vereador André Kamai cobra soluções efetivas e denuncia falta de transparência no transporte público da gestão Bocalom
Vereador reforçou ainda que a Câmara tem papel central na cobrança de resultados – Foto: Paulo Murilo
Durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador André Kamai (PT) fez duras críticas à atual situação do transporte coletivo da capital e à falta de transparência na gestão do sistema. O parlamentar afirmou que o problema é antigo, mas que a população não pode continuar pagando o preço da ineficiência e da desorganização administrativa.
“O transporte público de Rio Branco vive um colapso. A população espera há anos por melhorias e o que vemos é a repetição de promessas não cumpridas. É preciso transparência, responsabilidade e compromisso real com o usuário”, declarou Kamai.
Ele também questionou a ausência de um planejamento moderno que atenda às novas demandas da cidade. “Não dá mais para remendar um sistema que já não funciona. Precisamos discutir inovação, transporte sustentável e gestão eficiente, mas com base em dados abertos e fiscalização permanente. Sem isso, qualquer mudança será apenas maquiagem”, criticou.
Kamai reforçou ainda que a Câmara tem papel central na cobrança de resultados e na defesa da sociedade. “Nosso dever é fiscalizar e propor soluções. A Prefeitura precisa ouvir quem está nas paradas de ônibus, quem depende do transporte todos os dias. Sem diálogo e transparência, continuaremos no mesmo ciclo de descaso e improviso”, concluiu o vereador.
Capital federal sedia reuniões ministeriais e fóruns sociais na contagem regressiva para a conferência climática em Belém
Brasília recebe encontros preparatórios para a COP30 – Fotos: Fabio: Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
(Marcos Jorge Dias) – A menos de um mês da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém (PA), a capital federal se tornou o centro dos encontros preparatórios que alinham estratégias e reforçam compromissos internacionais em torno da agenda climática.
Nesta segunda-feira (13), teve início, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a Reunião Ministerial Preparatória — a Pre-COP30 — reunindo ministros, negociadores, especialistas e representantes da sociedade civil. Em pauta, temas fundamentais como o fortalecimento do multilateralismo, a promoção da justiça climática e a efetiva implementação do Acordo de Paris.
Durante a cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou os principais eixos da presidência brasileira na COP30: o fortalecimento do regime climático internacional, a aceleração da execução dos compromissos já firmados e a aproximação da pauta ambiental ao cotidiano da população.
O secretário-executivo da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, reforçou a urgência de os países apresentarem novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), compromissos que orientam a transição para modelos de desenvolvimento sustentáveis e com potencial para gerar impactos diretos na sociedade.
Segundo os organizadores, a COP30 representará um marco histórico na promoção da justiça climática, com destaque para o protagonismo dos povos e comunidades mais vulneráveis aos efeitos das mudanças do clima.
A programação segue nos dias 16 e 17, com a realização do Fórum Interconselhos e do Encontro dos Fóruns de Participação Social da Amazônia — “Vozes da Amazônia” — na Universidade de Brasília (UnB). O evento reunirá representantes de movimentos sociais de sete estados da região amazônica e conta com o apoio da Secretaria Nacional de Participação Social, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República.
