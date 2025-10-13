Vereador André Kamai cobra soluções efetivas e denuncia falta de transparência no transporte público da gestão Bocalom

Vereador reforçou ainda que a Câmara tem papel central na cobrança de resultados – Foto: Paulo Murilo

Durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador André Kamai (PT) fez duras críticas à atual situação do transporte coletivo da capital e à falta de transparência na gestão do sistema. O parlamentar afirmou que o problema é antigo, mas que a população não pode continuar pagando o preço da ineficiência e da desorganização administrativa.

“O transporte público de Rio Branco vive um colapso. A população espera há anos por melhorias e o que vemos é a repetição de promessas não cumpridas. É preciso transparência, responsabilidade e compromisso real com o usuário”, declarou Kamai.

Ele também questionou a ausência de um planejamento moderno que atenda às novas demandas da cidade. “Não dá mais para remendar um sistema que já não funciona. Precisamos discutir inovação, transporte sustentável e gestão eficiente, mas com base em dados abertos e fiscalização permanente. Sem isso, qualquer mudança será apenas maquiagem”, criticou.

Kamai reforçou ainda que a Câmara tem papel central na cobrança de resultados e na defesa da sociedade. “Nosso dever é fiscalizar e propor soluções. A Prefeitura precisa ouvir quem está nas paradas de ônibus, quem depende do transporte todos os dias. Sem diálogo e transparência, continuaremos no mesmo ciclo de descaso e improviso”, concluiu o vereador.