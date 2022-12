Vereador afirma que vai denunciar Arlete Amaral no Ministério Público para saber a onde ela gastou os mais de R$ 10 mil de combustível

Vereador do Alto Acre afirma que vai denunciar a presidente da câmara Arlete Amaral no Ministério Público – Foto: Facebook / Arlete Amaral

Um dos 11 vereadores do município de Brasileia entrou em contato com o portal do 3 de Julho, para informar que ao tomar conhecimento da matéria da presidente da Câmara Arlete Amaral, sobre o gasto de mais de R$ 10 mil em combustível em menos de 2 meses, incluindo o período do recesso parlamentar, ele irá procurar os órgão fiscalizadores para investigar essa situação que ele considerou imoral.

O parlamentar que por hora prefere não se identificar, afirmou que vai denunciar a presidente da Câmara Arlete Amaral no Ministério Público para que investigue a onde ela gastou essa gasolina que ele achou quantidade absurda já que a presidente não deu um litro de combustível para nenhum vereador no mês de Janeiro e nem no mês de Fevereiro e só quem fez uso foi “ela e os seus”.

O nobre edil afirmou ainda que alguns parlamentares mirins pegaram gasolina referente a cota do mês de março, onde a aquisição teria ocorrido na data seguinte, 07-03-2022, ou seja, na última segunda feira. Ao pegar a requisição, o vereador informa que a presidente pediu descrição para que o vereadores ficassem calados e não contassem a ninguém sobre os 50 litros que ela estava distribuindo para cada um deles, o representante do povo afirma ainda desconhecer os motivos pelos quais Arlete pediu segredo.

O mesmo completa afirmando que dos 11 parlamentares apenas 9 pegaram 50 litros, somando tudo daria 450 litros ao pelo preço de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos), valor este correspondente ao litro de gasolina no município, o resultado dos 450 litros daria R$ 3.645,00 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais) que corresponde a cota dos vereadores referente ao mês de março, não tendo nenhuma relação com os mais de R$10 mil citados na matéria anterior.

O mesmo concluiu dizendo que foi pego de surpresa com o que a presidente Arlete gastou, haja vista que segundo ele, o veículo da Câmara está em processo de aposentadoria, muito pouco sai da garagem, o mesmo afirma ainda que se comparado com a realidade, o valor é alto pois neste período os parlamentares não pegaram nenhum litro no mês de Janeiro e Fevereiro, mas sim apenas em março.

Tentamos contato novamente com a presidente Arlete Amaral para entender melhor essa situação, mas como tentativas anteriores não obtivemos sucesso.

A vereadora Neiva Badotti fez um pequeno desabafo a respeito do desgoverno de Gladson Cameli, os inúmeros descasos vão desde a saúde até a educação na região do Alto Acre. A princípio, a parlamentar falou a respeito da irresponsabilidade com o pagamento dos servidores terceirizados que até o momento não receberam nenhum pagamento em 2022, onde na ocasião a empresa joga a culpa para o governo e o governo joga a culpa para a empresa e quem fica prejudicado com reação a sua subsistência, sem alimentação, sem poder honrar os seus compromissos.

