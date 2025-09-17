Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil

Socorro Neri enfrenta bancada acreana e rejeita PEC da Blindagem – Foto: Reprodução

As redes sociais no Acre se transformaram em palco de manifestações de apoio à deputada federal Socorro Neri (PP) após sua postura firme contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem. A proposta, aprovada em primeiro turno nesta terça-feira (16), recebeu 353 votos favoráveis, 134 contrários e uma abstenção, e ainda precisará ser analisada em segundo turno antes de seguir para o Senado.

A PEC cria uma barreira à atuação da Justiça e do Ministério Público ao estabelecer que investigações ou prisões de parlamentares só poderão ocorrer com autorização do Congresso. Críticos afirmam que se trata de um retrocesso e um verdadeiro salvo-conduto para a impunidade política.

A exceção: coragem de Socorro Neri

Em meio à pressão política e ao corporativismo predominante, apenas Socorro Neri (PP) decidiu votar contra a PEC. Sua postura foi vista como um gesto de coragem e compromisso com a ética pública, honrando a confiança dos eleitores. Nas redes sociais, cidadãos acreanos e lideranças locais celebraram sua decisão, apontando-a como exemplo raro de parlamentar que coloca os interesses do povo acima dos privilégios de classe política.

“Enquanto a maioria escolheu se proteger, Socorro escolheu defender a democracia”, escreveu um internauta. Outro destacou: “Precisamos de mais parlamentares com a coragem da deputada”.

Esse alinhamento quase unânime foi interpretado por muitos eleitores como mais uma prova de submissão e distanciamento entre os representantes e o povo acreano, que enfrenta diariamente os efeitos da corrupção e da falta de transparência política.

O contraste e a vergonha acreana

A posição isolada de Neri também escancarou a contradição da bancada acreana, em que 90% dos representantes optaram pela autoproteção em detrimento da sociedade. A postura de seus colegas, segundo analistas, demonstra a permanência de uma lógica política de conchavos e autopreservação, em vez de compromisso real com a população.

Para muitos acreanos, o voto da maioria dos deputados se tornou um marco de vergonha, colocando o estado em destaque negativo no cenário nacional.

A postura da bancada acreana

Na bancada do Acre, o resultado foi amplamente favorável à proposta. Sete dos oito deputados federais do estado optaram por blindar a si próprios e seus colegas:

Antônia Lúcia (Republicanos)

Coronel Ulysses (União Brasil)

Eduardo Velloso (União Brasil)

Meire Serafim (União Brasil)

Roberto Duarte (Republicanos)

Zé Adriano (PP)

Zezinho Barbary (PP)

O que está em jogo

Se confirmada no segundo turno, a PEC da Blindagem representará um duro golpe na luta contra a corrupção e no equilíbrio entre os poderes. A população, no entanto, tem mostrado que acompanha de perto as decisões de seus representantes. O apoio à deputada Socorro Neri é um sinal claro de que a sociedade não aceita mais a política da impunidade.