Veja o vídeo: Motorista de aplicativo estoura dois pneus em buraco e manda recado ao prefeito de Rio Branco, Bocalom

O ativista político Francisco Panthio usou suas redes sociais para questionar o prefeito Tião Bocalom (Progresta), sobre algumas curiosidades do seu projeto de fazer 1001 casas em um dia em Rio Branco.

Panthio questionou sobre a parte burocrática, como está sendo feito o pagamento e a contratação dos serviços, já que a administração pública exige muitos processos. A prefeitura não licitou, não detalhou de onde vem os recursos e isso pode trazer problemas para o prefeito. Outro questionado é sobre o tempo para levantar essas tais 1001 casas, já que estão desde o final de semana tentando fazer uma e ainda não concluíram.

Veja os questionamentos: “Estão tentando levantar a casa aí faz três dias, mas o prefeito diz que fará 1001 em 24 horas. Não sei que doideira é essa do prefeito Tião Bocalom PP, que botou na caneca que fará 1001 casas em um dia e assim baterá o recorde brasileiro. Eu no lugar dele iria fazendo de 10, 20 e assim iria resolvendo os problemas decorrente da rotina da cidade; relacionado a moradia. Em um teste que fizeram com as partes pré moldadas, estão com três dias na primeira, isso é um alerta para o prefeito cair na real. O mais interessante é que ele não diz de onde vem os recursos, como foi feito a licitação e como se dará a contratação dessa logística. disse. Enfim, torço para ele entregar essas casas, mas é algo muito esquisito tudo isso, nem parece que é coisa da gestão pública”, concluiu Panthio.

Bocalom aposta todas as fichas no projeto chamado de 1001 dignidades, mas precisará mobilizar milhares de homens para essa missão, porque para levantar tantas casas, precisa de no mínimo uns 8 a 10 homens para cada uma.