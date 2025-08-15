Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado

Vereador Eber Machado acusa secretário Clêndes Vilas Boas de perseguição e abuso de poder em Rio Branco – Foto: Reprodução/ Arte Alemão Monteiro

Na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eber Machado (MDB-AC) fez, mais uma vez, duras acusações contra o secretário Clendes Vilas Boas, considerado um dos homens de confiança do prefeito Tião Bocalom (PL). Segundo o parlamentar, o gestor, que atua na administração da RBTrans, estaria promovendo perseguições políticas, assédio contra servidores e abusos de autoridade, contando com o respaldo direto do chefe do Executivo.

Eber Machado não poupou críticas ao secretário, a quem apelidou de “Clendes da Maldade”. “Esse homem não tem mais condições morais de estar à frente dessa secretaria. Ele vem aqui na terça-feira para se defender, mas sua defesa é indefensável. Recebemos novas denúncias e todas apontam para o mesmo padrão: perseguição, humilhação e abuso contra servidores”, declarou.

O vereador citou, inclusive, o relato do ex-diretor da própria gestão, que teria procurado o prefeito Tião Bocalom para denunciar irregularidades praticadas pelo secretário. “O ex-diretor relatou que o prefeito foi informado e não tomou providências. Pelo contrário, disse que Clendes tinha total autonomia para fazer o que quisesse. E é exatamente isso que ele tem feito: usar o cargo para perseguir e constranger pessoas”, acusou Eber.

O parlamentar destacou que parte das denúncias recebidas envolve perseguição e assédio contra mulheres. Em tom de encorajamento, Eber dirigiu-se diretamente às vítimas: “Antes vocês estavam sozinhas, agora têm voz. Não tenham medo de denunciar. Nós vamos garantir que seus direitos sejam respeitados”, afirmou.

Durante seu pronunciamento, Eber também lançou um desafio ao secretário, questionando se ele teria condições de enfrentar as acusações publicamente. “O senhor está preparado para vir aqui, Clendes Vilas Boas? Chame o SAMU e o 01, porque acho que o senhor não terá. Tenha certeza: não vai me intimidar. Dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela”, disse.

O vereador afirmou ainda que, se não houver resposta satisfatória às denúncias no âmbito municipal, levará o caso à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. “Se for preciso, vou a Brasília. O que está acontecendo não é brincadeira. É grave, é desumano e precisa ser denunciado nos órgãos competentes”, completou.

Ao final, Eber Machado reforçou o pedido para que servidores e cidadãos que tenham sido vítimas de perseguição procurem o Legislativo para formalizar suas denúncias. “Tenham coragem. Não se calem. A verdade vai aparecer”, concluiu.

Veja oo vídeo no Instagram: