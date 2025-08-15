Política
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
Política
Vereador Eber Machado acusa secretário Clêndes Vilas Boas de perseguição e abuso de poder em Rio Branco – Foto: Reprodução/ Arte Alemão Monteiro
Na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Eber Machado (MDB-AC) fez, mais uma vez, duras acusações contra o secretário Clendes Vilas Boas, considerado um dos homens de confiança do prefeito Tião Bocalom (PL). Segundo o parlamentar, o gestor, que atua na administração da RBTrans, estaria promovendo perseguições políticas, assédio contra servidores e abusos de autoridade, contando com o respaldo direto do chefe do Executivo.
Eber Machado não poupou críticas ao secretário, a quem apelidou de “Clendes da Maldade”. “Esse homem não tem mais condições morais de estar à frente dessa secretaria. Ele vem aqui na terça-feira para se defender, mas sua defesa é indefensável. Recebemos novas denúncias e todas apontam para o mesmo padrão: perseguição, humilhação e abuso contra servidores”, declarou.
O vereador citou, inclusive, o relato do ex-diretor da própria gestão, que teria procurado o prefeito Tião Bocalom para denunciar irregularidades praticadas pelo secretário. “O ex-diretor relatou que o prefeito foi informado e não tomou providências. Pelo contrário, disse que Clendes tinha total autonomia para fazer o que quisesse. E é exatamente isso que ele tem feito: usar o cargo para perseguir e constranger pessoas”, acusou Eber.
O parlamentar destacou que parte das denúncias recebidas envolve perseguição e assédio contra mulheres. Em tom de encorajamento, Eber dirigiu-se diretamente às vítimas: “Antes vocês estavam sozinhas, agora têm voz. Não tenham medo de denunciar. Nós vamos garantir que seus direitos sejam respeitados”, afirmou.
Durante seu pronunciamento, Eber também lançou um desafio ao secretário, questionando se ele teria condições de enfrentar as acusações publicamente. “O senhor está preparado para vir aqui, Clendes Vilas Boas? Chame o SAMU e o 01, porque acho que o senhor não terá. Tenha certeza: não vai me intimidar. Dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela”, disse.
O vereador afirmou ainda que, se não houver resposta satisfatória às denúncias no âmbito municipal, levará o caso à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. “Se for preciso, vou a Brasília. O que está acontecendo não é brincadeira. É grave, é desumano e precisa ser denunciado nos órgãos competentes”, completou.
Ao final, Eber Machado reforçou o pedido para que servidores e cidadãos que tenham sido vítimas de perseguição procurem o Legislativo para formalizar suas denúncias. “Tenham coragem. Não se calem. A verdade vai aparecer”, concluiu.
Veja oo vídeo no Instagram:
Política
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida no dia 14 de agosto de 2025.
Segundo a Casa Legislativa, ao comentar sobre a possibilidade de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os vereadores, atingindo a honra individual dos parlamentares e a credibilidade da instituição que representa a população da capital acreana.
Na nota, a Mesa Diretora e os demais vereadores ressaltam que todos os parlamentares foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação vigente e exercem seus mandatos com legitimidade, de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara.
A instituição afirmou que o respeito ao processo democrático e ao voto popular é “fundamento inegociável da democracia”.
O documento também registra que o superintendente já apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Poder Legislativo.
“O Parlamento Municipal reforça seu compromisso com a fiscalização responsável dos atos do Executivo, a defesa do interesse público e o atendimento das demandas da população. O debate democrático exige respeito mútuo, urbanidade e responsabilidade na condução das palavras e atos, especialmente por autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público”, destaca o texto.
A Câmara Municipal finaliza reafirmando que seguirá firme em sua missão de representar o povo, fiscalizar o Executivo e legislar com independência, diálogo e compromisso com a verdade.
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
Tribunal de Contas realiza inspeções em escolas rurais para avaliar qualidade e condições da educação
Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
Câmara aprova por unanimidade contas de 2008 e reforça legado de Deda Amorim como um dos maiores prefeitos de Rodrigues Alves
POLÍTICA
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
Vereador Eber Machado acusa secretário Clêndes Vilas Boas de perseguição e abuso de poder em Rio Branco – Foto: Reprodução/...
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
“Emerson Jarude denuncia que Gladson Cameli quer de volta R$ 405 mil usados em remédio de jovem com câncer: “Cruel, desumano e absurdo”
-
Política Destaque4 dias atrás
Em meio a crise e falta de serviços básicos, governo Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 59 mil em cadeiras para Secretaria da Mulher
-
Política Destaque4 dias atrás
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Epitaciolândia recebe uma PC e uma pá carregadeira para reforçar serviços urbanos e rurais