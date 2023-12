Veja o vídeo: “É revoltante essa perseguição da gestão do prefeito Bocalom aos ambulantes que só querem trabalhar,” diz Francisco Panthio

Uma emenda, de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), ao texto da Lei Orçamentária Anual, na ordem de R$ 3 milhões, foi aprovada esta semana. O recurso visa o fortalecimento, consolidação e ampliação das cadeias produtivas do café e da fruticultura, que envolvem a cadeia produtiva do coco, açaí, laranja, banana, mamão, entre outros produtos da Agricultura Familiar.

A ideia original, proposta por Edvaldo Magalhães, previa um investimento de R$ 10 milhões. Ao acatar a emenda, o relator do Orçamento, deputado Tadeu Hassem (Republicanos), sugeriu a redução para R$ 3 milhões, deixando firmado que a rubrica aberta receberá, também, recursos do Programa REM, fase III.

“Eu vou compreender que nós estamos abrindo uma rubrica, porque o valor é insuficiente, mas vou compreender como a abertura de uma rubrica. O Estado vai precisar investir muito nisso. O estado vai precisar, quando abrir o olho para isso, vai ter que ter R$ 100, R$ 200 milhões para investir na Agricultura Familiar. A construção de uma classe média rural passa pela fruticultura, pelas culturas permanentes. Só lamento que a gente não está avançando nos valores. A Seagri executou este ano, na cadeia produtiva do café, uma emenda do ano ‘atrasado’ de autoria deste parlamentar. Neste sentido, eu louvo o acolhimento [da emenda], lamento o valor, mas vou entender que é uma partida para que a gente possa ter ao longo do ano a suplementação necessária para atender a demanda, que será grande, da Agricultura Familiar”, disse Edvaldo.

A iniciativa de Magalhães foi elogiada por Tadeu Hassem. Ele disse que é “um avanço, sobretudo para a Agricultura Familiar”. Outro que destacou a atitude do deputado comunista, foi o líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP).

“Na verdade, a única maneira de libertar o pequeno produtor do Acre é com esse plantio de café e de frutíferas. Não tem outra. A Seagri [Secretaria de Estado de Agricultura] tem recursos. Nós vamos estar ao seu lado na Secretaria de Meio Ambiente, que nós esperamos muitos recursos para que chegue a maioria dos nossos produtores. Eu tenho certeza que, apesar de ser muito pequeno, tem que ser muito mais: é o adubo, é o calcário. Nós fizemos questão de colocar um valor para começar, mas nós vamos lutar”, disse Moraes ao parabenizar a proposição.

O deputado Fagner Calegário (Podemos) também ressaltou a apresentação da emenda: “a geração de renda passa por ações como essa. Os R$ 10 milhões sugeridos ainda é pouco, tendo em vista o que foi investido dentro do estado. Mas, eu fico feliz que temos um ponto de partida e não foi simplesmente dado o ‘não’”, pontuou.