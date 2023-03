Veja o vídeo: Ativista Político irá mobilizar parlamentares para construção de uma Policlínica na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Durante a sessão que aconteceu na manhã desta quarta-feira (01), o vereador de Rio Branco, James do Lacen, levou importantes assuntos a serem tratados na tribuna do Poder Legislativo.

O parlamentar iniciou seu pronunciamento agradecendo ao servidores da policlínica Barral y Barral pela sua dedicação e empenho, em especial ao seu amigo Jorginho Pimenta, que segundo o vereador James, Jorginho não mede esforços para que Barral y Barral preste o melhor atendimento possível à população: “Fica aqui mais uma vez registrado minha gratidão e respeito a estes profissionais”, disse.

Dando continuidade à sua fala, o vereador propôs a construção do espaço comercial para os comerciantes da travessa conquista, no Manoel Julião. James destacou que as instalações atuais não oferecem o menor conforto para os trabalhadores e clientes que frequentam a localidade.

Diante da situação e atendendo a solicitação dos comerciantes locais, o nobre edil firmou o compromisso em busca da realização deste sonho para os feirantes de instalações dignas a esses trabalhadores.

