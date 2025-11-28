Política
Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari
Política
Estudantes denunciam abandono total do ramal Antônio das Tintas e cobram ação do prefeito Padeiro
Alunos que vivem no ramal Antônio das Tintas, na região do ramal Linha Nova, zona rural de Bujari, enviaram um vídeo ao portal 3 de Julho Notícias denunciando o completo abandono da estrada pela administração do prefeito Padeiro. As imagens escancaram a realidade enfrentada diariamente pelos estudantes, que precisam caminhar longas distâncias a pé para chegar à escola devido às péssimas condições do ramal.
No vídeo (veja abaixo), os jovens relatam o sofrimento vivido pelas famílias da comunidade, que se sentem esquecidas e sem qualquer assistência do poder público. Segundo eles, em 2024 o prefeito Padeiro sequer enviou máquinas para realizar a manutenção mínima da estrada, deixando moradores ilhados, dificultando o transporte de alunos e impedindo o tráfego de veículos.
A denúncia feita pelos estudantes reforça o descaso da gestão municipal com a zona rural de Bujari, especialmente com comunidades que dependem dos ramais para acessar serviços básicos. Enquanto isso, o discurso oficial segue prometendo melhorias que não chegam, e quem paga o preço é a população que tenta, como pode, manter a rotina de estudo e trabalho.
Moradores afirmam que a situação já ultrapassou os limites do aceitável e cobram que o prefeito finalmente cumpra suas obrigações, garantindo condições dignas de mobilidade e respeito às famílias que vivem e produzem na zona rural. O sofrimento dos estudantes expõe, mais uma vez, a distância entre a propaganda e a realidade da gestão Padeiro.
Veja o vídeo:
Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari. pic.twitter.com/A7VpL615CI
— 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) November 28, 2025
Política
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do presidente da Apex e ex-governador do Acre, Jorge Viana, que acompanhou a comitiva no berço dos movimentos sociais da floresta. A visita reuniu simbolismo, memória e reafirmação da força política que Xapuri representa para o Acre e para o Brasil.
Jorge Viana foi amplamente reconhecido pelas lideranças presentes como uma das figuras mais importantes na preservação da memória e no fortalecimento do legado de Chico Mendes. Ao lado de Edinho, ele ressaltou que Xapuri continua sendo referência nacional da resistência seringueira, cidade que moldou a trajetória política moderna do Acre e inspirou gerações de militantes.
Durante o encontro, Edinho Silva afirmou que não poderia vir ao Acre sem pisar em Xapuri, destacando que o trabalho iniciado por Chico Mendes e fortalecido por lideranças como Jorge Viana segue vivo e pulsante. “A história da Amazônia não pode ser contada sem o Acre, e a história do Acre não pode ser contada sem Xapuri. E Jorge é parte essencial dessa construção”, declarou Edinho.
Jorge Viana, por sua vez, reforçou que o legado da luta dos extrativistas não é apenas passado, é guia para o futuro. Para ele, a reorganização do projeto político no estado passa obrigatoriamente por Xapuri. “Foi daqui que o Acre ganhou voz no mundo. E é daqui que precisamos reconstruir um novo ciclo de esperança”, afirmou.
As lideranças estaduais e municipais também destacaram a importância da presença de Jorge e Edinho neste momento de rearticulação do PT no Acre. O presidente estadual do partido, André Kamai, e a presidente municipal, Zilah Bezerra, ressaltaram que Xapuri segue sendo a “alma da luta” e que a presença das duas principais lideranças, Edinho Silva e Jorge Viana, simboliza a retomada de um projeto político com raízes profundas na floresta.
Encerrando a plenária, Edinho reforçou que o PT só disputará os rumos do país se estiver forte no Norte, e citou a parceria com Jorge Viana como fundamental para essa reconstrução. “Aqui se decide o futuro do século XXI, e o PT precisa estar à altura desse desafio”, concluiu.
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
Presidente nacional do PT visita Xapuri e reafirma que futuro do Brasil passa pela Amazônia
Prefeitura de Rodrigues Alves encerra campanha Novembro Azul com grande ação de saúde no Parque Municipal
Luzes de Natal de Cruzeiro do Sul serão acesas até o dia 10 dê dezembro no Centro e outros pontos da cidade
Prefeitura realiza desobstrução de bueiros e recolhimento de entulhos em vários bairros de Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do...
Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari
Estudantes denunciam abandono total do ramal Antônio das Tintas e cobram ação do prefeito Padeiro Alunos que vivem no ramal...
“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz
Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução Uma moradora...
POLÍCIA
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
EDUCAÇÃO
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II5 dias atrás
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
-
Política Destaque4 dias atrás
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental
-
Política4 dias atrás
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre
-
Política7 dias atrás
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos