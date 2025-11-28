Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari

A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do presidente da Apex e ex-governador do Acre, Jorge Viana, que acompanhou a comitiva no berço dos movimentos sociais da floresta. A visita reuniu simbolismo, memória e reafirmação da força política que Xapuri representa para o Acre e para o Brasil.

Jorge Viana foi amplamente reconhecido pelas lideranças presentes como uma das figuras mais importantes na preservação da memória e no fortalecimento do legado de Chico Mendes. Ao lado de Edinho, ele ressaltou que Xapuri continua sendo referência nacional da resistência seringueira, cidade que moldou a trajetória política moderna do Acre e inspirou gerações de militantes.

Durante o encontro, Edinho Silva afirmou que não poderia vir ao Acre sem pisar em Xapuri, destacando que o trabalho iniciado por Chico Mendes e fortalecido por lideranças como Jorge Viana segue vivo e pulsante. “A história da Amazônia não pode ser contada sem o Acre, e a história do Acre não pode ser contada sem Xapuri. E Jorge é parte essencial dessa construção”, declarou Edinho.

Jorge Viana, por sua vez, reforçou que o legado da luta dos extrativistas não é apenas passado, é guia para o futuro. Para ele, a reorganização do projeto político no estado passa obrigatoriamente por Xapuri. “Foi daqui que o Acre ganhou voz no mundo. E é daqui que precisamos reconstruir um novo ciclo de esperança”, afirmou.

As lideranças estaduais e municipais também destacaram a importância da presença de Jorge e Edinho neste momento de rearticulação do PT no Acre. O presidente estadual do partido, André Kamai, e a presidente municipal, Zilah Bezerra, ressaltaram que Xapuri segue sendo a “alma da luta” e que a presença das duas principais lideranças, Edinho Silva e Jorge Viana, simboliza a retomada de um projeto político com raízes profundas na floresta.

Encerrando a plenária, Edinho reforçou que o PT só disputará os rumos do país se estiver forte no Norte, e citou a parceria com Jorge Viana como fundamental para essa reconstrução. “Aqui se decide o futuro do século XXI, e o PT precisa estar à altura desse desafio”, concluiu.