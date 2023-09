“Valeu nossa Luta”, diz Francisco Panthio ao comemorar a notícia de retomada da obra da passarela que liga os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho

Francisco Panthio – Foto: Reprodução

O ativista político Francisco Panthio, que também é morador da Baixada da Sobral, comemorou a notícia de que a prefeitura de Rio Branco irá retomar a obra da passarela que liga os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho. A notícia de que as obras serão retomadas, foi dada pelo secretário da SEINFRA, Cid Ferreira.

Panthio que fez várias manifestações com moradores da região, para denunciar o abandono da obra afirma que a notícia é ótima, mas faz um alerta para a SEINFRA, pois o período do verão está chegando ao fim e isso pode ser um atrapalho para que pelo menos eles levantem as pilastras da passarela.

“Nós ficamos felizes com essa notícia, pois aqui é uma ligação importante para quem mora no bairro Ayrton Senna e precisa se deslocar para o supermercado, unidades de saúde, escolas e outras demandas da vida que ficam a partir da saída do bairro. Esperamos que a prefeitura acelere essa retomada da obra, porque o período das chuvas estão batendo as portas e se eles conseguirem levantar os pilares antes da alagação, certamente terão êxito para trabalhar a parte de cima”, disse Panthio.

Veja o vídeo: