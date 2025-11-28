“Vai trabalhar, Bocalom”: Vovó do Zap acusa prefeito de abandonar Rio Branco em meio à falta de água, caos nos serviços públicos e gastos supérfluos

“Vai trabalhar e honra o que prometeu!”: Vovó do Zap confronta prefeito Bocalom em novo vídeo – Foto: Reprodução/ Whidy Melo

A influenciadora conhecida como “Vovó do Zap” voltou a publicar um vídeo nas redes sociais direcionado ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, cobrando explicações sobre os problemas enfrentados pela população da capital. Em tom de forte crítica, ela questiona a capacidade administrativa do gestor e afirma que a cidade vive uma situação de abandono.

No vídeo, a moradora diz que faltava apenas “alguém que realmente trabalhasse para cumprir as promessas feitas à população”, recordando que o próprio prefeito afirmara possuir recursos financeiros para garantir melhorias à cidade. “Se tem dinheiro, por que não administra? Está gastando com bobagens, com casinha de Papai Noel, enquanto a cidade sofre com a seca”, reclamou.

A “Vovó do Zap” também aponta para a falta de água em diversos bairros, citando regiões como Bosques, Esperança e outras áreas onde moradores relatam escassez constante. Ela afirma que o cenário já se aproxima de “calamidade pública”, mencionando ainda a ausência de medicamentos em unidades de saúde.

Outro alvo das críticas foi a aquisição dos ônibus da empresa Ricco. Segundo ela, os veículos “quebram todos os dias” e não atendem às necessidades da população. “Devolve os ônibus da Rico, Bocanón. Isso é lixo”, declarou, sugerindo que a compra teria sido um mau negócio para o município.

Ao final, a influenciadora cobra que o prefeito pare de viajar com comitivas e “puxas-sacos” e passe a cumprir as promessas de campanha. “Vai trabalhar, Bocanón. Administra o dinheiro do povo direito. Tem que trabalhar para honrar sua palavra”, concluiu.

A Prefeitura de Rio Branco ainda não se manifestou sobre as críticas feitas no vídeo.