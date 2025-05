“Vai embora que ninguém te quer aqui não, sua fresca”, responde internauta, após casal falar que Brasileia não têm restaurantes

Jeferson do Atacadão e sua esposa Camyle Souza – Foto: Reprodução Instagram

Um vídeo (vejaabaixo) que circula nas redes sociais, gerou indignação na população do município de Brasileia fazendo com que a prefeitura do município emitisse uma nota pública a respeito da situação. A polêmica envolve um casal que teria se deslocado até Brasileia e lá gravaram um vídeo criticando os estabelecimentos do ramo da alimentação.

A mulher que aparece no vídeo, identificada como Camyle Souza, afirma que no município de Brasileia não tem restaurantes e os que têm, estariam com o self service cheios de moscas. A mesma narra uma situação em um estabelecimento e logo em seguida generaliza, falando negativamente dos demais restaurantes do município. Já o homem, identificado como Jeferson do Atacadão, que aparenta ser companheiro de Camyle, completa afirmando que a situação é precária.

As declarações não caíram muito bem e o casal recebeu uma enchurrada de críticas por parte de internautas. A repercussão foi tão negativa que Camyle partiu para a baixaria ofendendo quem teria lhe criticado por conta de sua opnião, chamando-os de: frescos (a), psicopatas-nanicos da internet e questionando em que mundo essas pessoas vivem.

Veja nota da Prefeitura abaixo:

A Prefeitura de Brasiléia, por meio do Prefeito Carlinhos do Pelado e do vice-prefeito Amaral do Gelo, vem a público repudiar veementemente as declarações infundadas de uma influencer e seu marido, que afirmaram não haver restaurantes de qualidade em Brasileia.

Brasiléia é uma terra acolhedora, marcada pela hospitalidade de seu povo e pela riqueza de sua cultura gastronômica. Nossos estabelecimentos são mantidos com dedicação e carinho por famílias que se esforçam diariamente para oferecer o melhor, com sabor, higiene e tradição.

Lamentamos que opiniões equivocadas e desrespeitosas sejam divulgadas, desmerecendo o trabalho de tantos brasileenses que honram nossa terra com seu empenho. Brasiléia é feita de gente humilde, batalhadora e orgulhosa de suas raízes, e não aceitamos que sua imagem seja injustamente denegrida.

Reafirmamos nosso amor por esta cidade e convidamos a todos a conhecerem de perto a autenticidade e a qualidade que Brasiléia oferece. Aqui, cada prato servido é uma expressão de afeto e identidade, e nossa porta estará sempre aberta para quem quiser vivenciar isso com respeito.

Veja o vídeo: