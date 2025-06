Um dos melhores gestores da educação acreana. Binho Marques se diz perplexo com a situação atual da educação no governo Gladson

Binho Marques e Gladson Cameli – Foto: Reprodução Facebbok

O ex-secretário de Educação e ex-governador Binho Marques, tido como um dos melhores secretários da pasta que o Acre já teve, se manifestou sobre a reportagem no Fantástico deste domingo sobre o caos na educação pública, sob a administração de Gladson Cameli (PP).

Binho que foi responsável por modernizar a gestão pública quando foi governador, tem respaldo de sobra para falar e criticar o tratamento que o governo Gladson Cameli vem dando a Educação.

Binho se disse surpreso em saber que em pleno século XXI, escolas no Acre tenham que funcionar em locais impróprios como saiu na matéria que chocou o Brasil e expôs o péssimo tratamento de Gladson com a Educação.

O ex-governador disse ter recebido inúmeros telefonemas após a matéria e que muitas pessoas faziam comparações entre a eficiência do passado e a tragédia de agora.

Veja a postagem de Binho:

Depois da triste matéria do Fantástico de ontem, recebi inúmeras mensagens de amigos e amigas alarmados com o que que vem acontecendo com a educação do Acre. Zara Figueiredo, Secretária da SECADI/MEC foi uma delas. Diversos jornalistas conhecidos fizeram o mesmo.

Todos perguntavam:

Como pode uma escola funcionando em um curral em pleno século XXI? Como pode o Acre chegar a este ponto depois de todos os avanços dos anos 2000?

O primeiro que me ligou foi o Jorge Viana. Fui seu secretário de educação na Prefeitura de Rio Branco por quatro anos, no Governo do Estado por oito anos e o sucedi como Governador eleito entre 2007 e 2010. Quando chegamos no Estado em 1999 o Acre tinha os piores resultados educacionais do Brasil e os professores não só tinham os piores salários, como estavam há três meses sem receber.

As escolas estavam um abandono, caindo ou funcionando em lugares iguais ou piores que currais. Quando saí no nosso último ciclo de nossos três governos, que ficou conhecido como “governo da florestas” (de fato era um só governo), a educação do Acre estava entre as 10 melhores do país (10º nos anos iniciais do Fundamental, 4º nos anos finais e 7º no Ensino Médio).

Nenhuma escola, em qualquer lugar do mapa do Acre, estava abaixo de um padrão básico de qualidade e dignidade. Os professores recebiam com antecipação o melhor salário do país.

Digo tudo isso para dizer apenas uma coisa:

Não se pode culpar o fato do Acre ser um dos Estados mais pobres do país ou por ter o número de beneficiários do Bolsa família maior que o de carteiras assinadas. Fizemos o que fizemos com uma fórmula simples. Chama-se clientelismo zero.

O que acontece desde que saímos do governo é uma receita bastante conhecida. Governos movidos por populismo, incompetência e corrupção precisam ser varridos deste país.

Veja o vídeo: