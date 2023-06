Tudo de Azul: Denúncia de irregularidades na obras da Via Chico Mendes, na administra do prefeito Tião Bocalom, segue em apuração

Após um ano, denúncia de irregularidades em obras na Via Chico Mendes segue em investigação em Rio Branco – Foto: Reprodução / Notícias da Hora

Após um ano, a denúncia de irregularidades na obra de revitalização da Via Chico Mendes, em Rio Branco, ainda segue em apuração. A União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Unamrb) pediu, por meio de ofício, o embargo dos serviços de revitalização em junho do ano passado.

Em outubro do mesmo ano, o Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento preparatório para apurar a denúncia. No último dia 22, a 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação e Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural converteu o procedimento preparatório em inquérito civil para continuar com as investigações.

“O presente procedimento foi instaurado há mais de 180 dias, sem que tenham sido finalizadas as apurações; e, ainda, que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de aprofundar as investigações”, diz parte da publicação do MP-AC.

Revitalização da ciclovia na Via Chico Mendes teve pedido de embargo – Foto: Luana Dourado / Rede Amazônica Acre

Com atraso de seis meses na entrega da primeira etapa da revitalização da Via Chico Mendes, a Prefeitura de Rio Branco entregou os primeiros 100 metros finalizados no último 19. O que chamou atenção foi a predominância da cor azul na ciclovia, quando o Manual de Sinalização Horizontal do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) orienta que essa sinalização seja na cor vermelha.

As obras ficam a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e foi dividida em três etapas. A primeira fase teve investimento de mais de R$ 2,5 milhões, como explicou o secretário Cid Ferreira. “Finalizamos a primeira, que consiste nos 100 metros, que foi o momento de verificar a aprovação da população e do prefeito. Após os 100 metros avançamos na segunda etapa onde já estamos na rotatória da Sabenauto e na terceira vamos até o supermercado Araújo”, disse.

A obra deve ser concluída em julho. Esta não é primeira vez que a prefeitura gera polêmica pelo uso excessivo da cor azul, pois a gestão já havia pintado as faixas de pedestre no centro da cidade de azul. No ano passado, o Ministério Público do Acre, inclusive, abriu um procedimento para investigar o uso da cor azul em espaços públicos da capital. Veja mais no G1 Acre

Prefeitura de Rio Branco já foi investigada pelo uso excessivo da cor azul — Foto: g1