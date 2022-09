Tudo abandonado: Vereadora Neiva Badotti denuncia o descaso do governador Gladson Cameli com Delegacia de Polícia Civil de Brasileia

Vereadora Neiva Badotti visita Delegacia de Polícia Civil de Brasileia – Foto: Matheus Gomes

(A denúncia e da vereadora Neiva Badotti) A irresponsabilidade, incompetência e ingerência por parte do governo Gladson Cameli com a segurança pública é cada vez mais visível, sobretudo no interior do estado onde delegacia sequer tem uma faixa indicando que é delegacia. Diante de tamanho abandono, a vereadora Neiva viu a necessidade de visitar o local e mostrar as reais situações.

Nesta quinta-feira, Neiva Badotti (PSB) esteve visitando as dependências da delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia, ocasião em que, recebeu inúmeras denúncias da população sobre a situação crítica que se encontra a estrutura do prédio, principalmente o local onde é utilizado como recepção para atendimento ao público.

Na oportunidade, a Edil foi muito bem recebida pelos delegados Ricardo Castro e Erick Maciel, onde pôde constatar a veracidade dos fatos, além de presenciar que os tamanhos das salas já são pequenas e insuficientes para atender a demanda que é crescente a cada dia no município de Brasileia. A mesma destaca ainda que a cidade precisa de uma delegacia mais adequada e moderna para os funcionários poderem trabalhar e atender a população com dignidade.

Outro ponto que deve ser levado em consideração, é que o prédio não dispões de um lugar reservado para atendimento de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, simplesmente os servidores fazem o que pode para tentar atender essas vítimas da melhor forma possível.

A vereadora entende que é necessário que aconteça uma reforma e ampliação ou construa um novo espaço para ser utilizado como delegacia, que é de responsabilidade do estado, mas o chefe do executivo só sabe gastar milhões com jatinhos particulares e em seu governo só se ouve falar em suposto desvio de recursos públicos, supostas fraudes em licitação e supostos superfaturamento em obras.

Diante das péssimas condições do local, Neiva se comprometeu a pedir providências do governo estadual em caráter de urgência para que venham realizar as devidas benfeitorias no local.