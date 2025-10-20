TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional

Evento reforça a importância da tecnologia para aprimorar a prestação jurisdicional à sociedade de Rondônia e Acre – Foto: Assessoria

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promove, entre os dias 20 e 24 de outubro de 2025, a 3ª edição da Semana de Integração da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC). O evento acontece na sede do Tribunal, em Porto Velho, e conta com a participação de todos os servidores e servidoras da área de tecnologia, reunindo atividades técnicas, práticas e de desenvolvimento organizacional, com alinhamento estratégico e sistêmico, amparado com uma maturidade de governança e das formas de trabalho e de trabalhar a exemplo da inteligência artificial.

O evento também se constitui como período de comparecimento presencial obrigatório dos servidores da SETIC que atuam em regime de teletrabalho integral ou parcial, conforme previsão da Resolução Administrativa nº 059/2025, que instituiu novas diretrizes a essa sistemática de trabalho no Tribunal. Assim, a realização do evento reforça a importância da integração entre as equipes, especialmente em momentos estratégicos de alinhamento e desenvolvimento institucional.

A abertura oficial ocorreu na segunda-feira (20/10), no auditório do TRT-14, com apresentação das unidades que compõem a SETIC, momento de acolhimento e debates sobre os desafios, conquistas e perspectivas para o setor. A programação segue até a sexta-feira (24/10), encerrando com um dia de atividades externas.

Segundo o presidente do TRT-14 e gestor de Metas e Governança, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, a iniciativa fortalece a missão institucional da Justiça do Trabalho: “A inovação tecnológica é essencial para garantir uma prestação jurisdicional mais rápida, acessível e eficiente. Ao promover eventos como esse, reafirmamos nosso compromisso com a sociedade e com uma Justiça do Trabalho cada vez mais próxima do cidadão”, destaca o presidente.

Inteligência Artificial em foco

Entre os destaques do encontro, estão os painéis e dinâmicas voltados à análise e aplicabilidade de ferramentas de inteligência artificial no ambiente de trabalho. Além das oficinas práticas, o evento conta com apresentações técnicas e momentos de reflexão coletiva sobre os limites, desafios e oportunidades proporcionados pela IA no contexto da Justiça do Trabalho.

A proposta busca alinhar cada vez mais a unidade de tecnologia às diretrizes estratégicas do TRT-14, visando ampliar a eficiência, a celeridade e a qualidade dos serviços oferecidos à população de Rondônia e Acre. Para o secretário da SETIC, Robert Rosa, a Semana de Integração é um momento importante para ampliar o engajamento dos times de TI: “Esse é um momento de alinhamento e crescimento coletivo. A inteligência artificial já é uma realidade, e precisamos nos preparar para utilizá-la de forma ética e inteligente, sempre em favor do jurisdicionado”, afirma o secretário.

Tecnologia como ponte para uma Justiça do Trabalho mais célere

Para a chefe da Divisão de Governança, Apoio à Gestão de TIC e Iniciativas Nacionais (DIGOVTIC), Christianne Araújo Mendonça Angelini, coordenadora geral do evento, a iniciativa fortalece a cultura de inovação no TRT-14. “A Semana de Integração é um espaço fundamental para o alinhamento técnico e humano da equipe, e o uso da inteligência artificial neste contexto tem o poder de transformar a forma como prestamos nossos serviços à sociedade”, afirma.

O evento é realizado com apoio da Presidência e da Vice-Presidência do TRT-14.Para o coordenador do Comitê de Governança de TIC e vice-presidente do TRT-14, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, o investimento em capacitação tecnológica é fundamental para o futuro do Judiciário trabalhista: “O uso estratégico da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, precisa estar a serviço da entrega de uma Justiça mais efetiva. Estamos fortalecendo o caminho para um Judiciário mais moderno e preparado para os desafios contemporâneos”, afirma o vice-presidente.

“Além do foco técnico, a programação inclui momentos de escuta ativa, feedback entre as equipes e atividades internas voltadas à construção de metas e ao fortalecimento da atuação integrada da SETIC”, afirma o secretário-geral da Presidência, João Bosco de Miranda.