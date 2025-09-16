Política
Tribunal de Contas retira mais de 20 mil toneladas de lixo no Igarapé São Francisco e apresenta primeiros resultados da recuperação
Política
TCE-AC apresenta primeiros resultados do trabalho de recuperação do Igarapé São Francisco – Fotos: Nycolle Damacena
(Yuri Marcel) – Na liderança de um esforço interinstitucional para recuperar a bacia do Igarapé São Francisco, o Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) apresentou, nesta terça-feira, 16, na sede da instituição, um painel com os primeiros resultados do trabalho.
O ato fez parte da programação do Mês da Amazônia na Corte de Contas. Servidores e membros do TCE-AC e Ministério Público de Contas (MPC-AC) além de órgãos estaduais, municipais e federais participaram.
O projeto é liderado pelo Grupo de Trabalho ‘Adjunto aos Cuidados do Igarapé São Francisco’ (GTACISF) criado em 2024 e reformulado neste ano.
De acordo com o coordenador do GT, Rômulo Eugênio, três Acordos de Cooperação Técnica foram assinados com a Universidade Federal do Acre (Ufac) para atuação nas áreas ambiental, de infraestrutura e de socioeconomia. O trabalho vai viabilizar estudos na região, incluindo o mapeamento da área, avaliação de riscos, proposição para recuperação da área de floresta, mapeamento do perfil socioeconômico, dentre outros.
Além disso, ressaltou que mais de 20 mil toneladas de lixo já foram retiradas em 2024 em trechos do Igarapé São Francisco, como resultado de esforços conjuntos com a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e a Prefeitura Municipal de Rio Branco.
“O mais importante é nós considerarmos que isso não é um trabalho isolado, pois, envolve a participação de muitas instituições do Poder Executivo e a própria Assembleia Legislativa do Acre. O propósito é a construção de um modelo de gestão ambiental que também conecta toda parte socioeconômica e de infraestrutura, que deve beneficiar as comunidades da bacia, então, pensando a respeito disso é que essa a visão integrada”, enfatizou.
Resposta a eventos climáticos extremos
A iniciativa surgiu originalmente como uma resposta aos eventos climáticos extremos que atingiram a área em 2021 e principalmente em 2023, quando uma enxurrada atingiu 27 bairros de Rio Branco afetando diretamente mais de 6 mil pessoas e mais de 70 mil indiretamente.
Os eventos provocaram danos ambientais, de infraestrutura e socioeconômicos. Os prejuízos ultrapassaram R$ 800 milhões.
“Hoje nós temos 29% de florestas e 61% de pastagens, então nosso grande desafio é propor áreas prioritárias para recuperação na bacia do Igarapé São Francisco que ajude a minimizar os eventos extremos de inundação na região”, explicou o professor de ecologia Fernando Augusto Schmidt, coordenador do GT Ambiental da Ufac.
Além da fiscalização tradicional
O projeto tem como meta contribuir para a recuperação das condições físicas e ambientais da bacia, reforçando sua resiliência, garantindo serviços ecossistêmicos e promovendo desenvolvimento sustentável e proteção social.
A atuação do TCE vai além da fiscalização tradicional. A instituição se posiciona como um agente indutor da formulação e execução de políticas públicas, promovendo a boa governança e a articulação entre as diversas entidades envolvidas.
“A gente vive aqui um momento de transição de um olhar meramente formal do gasto público, de comparativos se o gasto está certo ou errado e passa a olhar para a vida das pessoas, para o resultado [das políticas públicas]”, salientou o vice-presidente do TCE-AC, conselheiro Ronald Polanco, que atua como um dos coordenadores gerais do grupo em conjunto com as conselheiras Dulce Benício e Naluh Gouveia.
Eixos estratégicos
O GTACISF possui uma abordagem integrada e técnica, atuando em quatro eixos estratégicos:
- Ambiental: focado na proposição de ações que promovam a conservação e a recuperação dos ecossistemas e a sustentabilidade dos recursos;
- Infraestrutura: voltado ao mapeamento, avaliação e proposição da infraestrutura necessária;
- Socioeconômico: direcionado à proposição de políticas que fomentem a equidade e o bem-estar da população, geração de renda e o bem-estar das comunidades;
- Governança: responsável por orientar estrategicamente, motivando a integração genuína das instituições.
O projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico do TCE e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O TCE atua em conjunto com parceiros como a UFAC e diversas instituições do Poder Executivo, além do Poder Legislativo.
Atualmente fazem parte da parceria: Assembleia Legislativa, Coordenadorias Estadual e Municipal de Proteção e Defesa Civil, Embrapa, IBGE, Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Ministério Público do Acre (MPAC), as Secretaria de Estado de Agricultura, Assistência Social e Direitos Humanos, Educação e Cultura, Fazenda, Meio Ambiente e Planejamento, além do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre. Já as pastas ligadas a Prefeitura de Rio Branco que participam são: Meio Ambiente, Assistência Social e Direitos Humanos, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Sistema de Abastecimento de Água (Saerb).
A visão é construir um modelo de gestão ambiental e social integrada que beneficie milhares de vidas e proteja um ecossistema vital, trabalhando por um futuro de resiliência para a bacia.
Política
Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos
Trabalhadores denunciam falta de pagamento após Festival do Açaí em Feijó – Foto: Arquivo pessoal
Trabalhadores que prestaram serviços durante o Festival do Açaí em Feijó denunciam que ainda não receberam seus pagamentos, mesmo após quase um mês do evento. Segundo os relatos, a responsabilidade seria do prefeito Railson Ferreira da Silva, mais conhecido como Delegado Railson, e o Chefe de Gabinete Pelé Campos.
De acordo com os trabalhadores, o prazo prometido para quitação seria de 15 dias, mas até agora nada foi cumprido. Em tom de desabafo, eles relatam:
“Prefeito e Pelé Campos, vamos pagar nós que trabalhamos no festival. A gente trabalhou foi para a prefeitura, não foi para o Estado. Nós trabalhamos porque estávamos precisando. Veja nosso lado também e tome providência sobre isso. Era 15 dias para pagar nós, já vai chegar um mês e nada. Vocês querem que a gente espere quanto tempo mesmo?”
Os trabalhadores ainda destacam que, caso a situação não seja resolvida, no próximo ano poderá haver dificuldade até mesmo para garantir segurança e serviços básicos para o evento:
“Bom que ano que vem vocês vão ter mais gastos, né? Se precisar de segurança, porque o povo de Feijó não é besta não. Já basta a mixaria que nós estávamos recebendo, com tanta exigência. Cadê que vocês tiveram compaixão de pagar logo nós? Todos nós precisamos, nós temos família para sustentar…”
O Festival do Açaí é uma das maiores festas culturais do Acre, movimentando milhões de reais e atraindo público recorde, mas os trabalhadores reclamam da falta de valorização e cobram providências imediatas da prefeitura.
Deputada Maria Antônia destaca Semana de Combate à Hanseníase e celebra assinatura do Decreto de reparação no Acre
Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos
Prefeito Bocalom afunda transparência e mantém contrato nebuloso com empresa Ricco Transportes, denuncia vereador André Kamai
Tribunal de Contas retira mais de 20 mil toneladas de lixo no Igarapé São Francisco e apresenta primeiros resultados da recuperação
Deputado Luiz Gonzaga cobra DNIT para contratar mais equipes para recuperar BR-364 antes do inverno
POLÍTICA
Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos
Trabalhadores denunciam falta de pagamento após Festival do Açaí em Feijó – Foto: Arquivo pessoal Trabalhadores que prestaram serviços durante...
Prefeito Bocalom afunda transparência e mantém contrato nebuloso com empresa Ricco Transportes, denuncia vereador André Kamai
A sessão da Câmara Municipal voltou a expor o ponto mais frágil da gestão de Tião Bocalom: a falta de...
Tribunal de Contas retira mais de 20 mil toneladas de lixo no Igarapé São Francisco e apresenta primeiros resultados da recuperação
TCE-AC apresenta primeiros resultados do trabalho de recuperação do Igarapé São Francisco – Fotos: Nycolle Damacena (Yuri Marcel) – Na...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
-
Concurso6 dias atrás
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
-
Política Destaque6 dias atrás
Trabalhando para lançar Bocalom ao governo, Bittar mantém o filho na FUNTAC e se recusa a declarar apoio a Mailza Assis em 2026