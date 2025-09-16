Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Tribunal de Contas retira mais de 20 mil toneladas de lixo no Igarapé São Francisco e apresenta primeiros resultados da recuperação

Publicados

16 de setembro de 2025

Política

TCE-AC apresenta primeiros resultados do trabalho de recuperação do Igarapé São Francisco – Fotos: Nycolle Damacena

(Yuri Marcel) – Na liderança de um esforço interinstitucional para recuperar a bacia do Igarapé São Francisco, o Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) apresentou, nesta terça-feira, 16, na sede da instituição, um painel com os primeiros resultados do trabalho.

O ato fez parte da programação do Mês da Amazônia na Corte de Contas. Servidores e membros do TCE-AC e Ministério Público de Contas (MPC-AC) além de órgãos estaduais, municipais e federais participaram.

O projeto é liderado pelo Grupo de Trabalho ‘Adjunto aos Cuidados do Igarapé São Francisco’ (GTACISF) criado em 2024 e reformulado neste ano.

De acordo com o coordenador do GT, Rômulo Eugênio, três Acordos de Cooperação Técnica foram assinados com a Universidade Federal do Acre (Ufac) para atuação nas áreas ambiental, de infraestrutura e de socioeconomia. O trabalho vai viabilizar estudos na região, incluindo o mapeamento da área, avaliação de riscos, proposição para recuperação da área de floresta, mapeamento do perfil socioeconômico, dentre outros.

Além disso, ressaltou que mais de 20 mil toneladas de lixo já foram retiradas em 2024 em trechos do Igarapé São Francisco, como resultado de esforços conjuntos com a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e a Prefeitura Municipal de Rio Branco.

“O mais importante é nós considerarmos que isso não é um trabalho isolado, pois, envolve a participação de muitas instituições do Poder Executivo e a própria Assembleia Legislativa do Acre. O propósito é a construção de um modelo de gestão ambiental que também conecta toda parte socioeconômica e de infraestrutura, que deve beneficiar as comunidades da bacia, então, pensando a respeito disso é que essa a visão integrada”, enfatizou.

Leia Também:  Juiz de Tarauacá suspende leis que criaram “pacote de bondades” que beneficiariam a prefeita Maria Lucineia, vice Maranguape secretários e vereadores

Resposta a eventos climáticos extremos

A iniciativa surgiu originalmente como uma resposta aos eventos climáticos extremos que atingiram a área em 2021 e principalmente em 2023, quando uma enxurrada atingiu 27 bairros de Rio Branco afetando diretamente mais de 6 mil pessoas e mais de 70 mil indiretamente.

Os eventos provocaram danos ambientais, de infraestrutura e socioeconômicos. Os prejuízos ultrapassaram R$ 800 milhões.

“Hoje nós temos 29% de florestas e 61% de pastagens, então nosso grande desafio é propor áreas prioritárias para recuperação na bacia do Igarapé São Francisco que ajude a minimizar os eventos extremos de inundação na região”, explicou o professor de ecologia Fernando Augusto Schmidt, coordenador do GT Ambiental da Ufac.

Além da fiscalização tradicional

O projeto tem como meta contribuir para a recuperação das condições físicas e ambientais da bacia, reforçando sua resiliência, garantindo serviços ecossistêmicos e promovendo desenvolvimento sustentável e proteção social.

A atuação do TCE vai além da fiscalização tradicional. A instituição se posiciona como um agente indutor da formulação e execução de políticas públicas, promovendo a boa governança e a articulação entre as diversas entidades envolvidas.

“A gente vive aqui um momento de transição de um olhar meramente formal do gasto público, de comparativos se o gasto está certo ou errado e passa a olhar para a vida das pessoas, para o resultado [das políticas públicas]”, salientou o vice-presidente do TCE-AC, conselheiro Ronald Polanco, que atua como um dos coordenadores gerais do grupo em conjunto com as conselheiras Dulce Benício e Naluh Gouveia.

Leia Também:  Deputado Jonas pede que Gladson pare com o balcão de negócio para comprar e prometer políticos para lhe apoiar

Eixos estratégicos

O GTACISF possui uma abordagem integrada e técnica, atuando em quatro eixos estratégicos:

  • Ambiental: focado na proposição de ações que promovam a conservação e a recuperação dos ecossistemas e a sustentabilidade dos recursos;
  • Infraestrutura: voltado ao mapeamento, avaliação e proposição da infraestrutura necessária;
  • Socioeconômico: direcionado à proposição de políticas que fomentem a equidade e o bem-estar da população, geração de renda e o bem-estar das comunidades;
  • Governança: responsável por orientar estrategicamente, motivando a integração genuína das instituições.

O projeto está alinhado ao Planejamento Estratégico do TCE e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O TCE atua em conjunto com parceiros como a UFAC e diversas instituições do Poder Executivo, além do Poder Legislativo.

Atualmente fazem parte da parceria: Assembleia Legislativa, Coordenadorias Estadual e Municipal de Proteção e Defesa Civil, Embrapa, IBGE, Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Ministério Público do Acre (MPAC), as Secretaria de Estado de Agricultura, Assistência Social e Direitos Humanos, Educação e Cultura, Fazenda, Meio Ambiente e Planejamento, além do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre. Já as pastas ligadas a Prefeitura de Rio Branco que participam são: Meio Ambiente, Assistência Social e Direitos Humanos, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Sistema de Abastecimento de Água (Saerb).

A visão é construir um modelo de gestão ambiental e social integrada que beneficie milhares de vidas e proteja um ecossistema vital, trabalhando por um futuro de resiliência para a bacia.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos

Publicados

44 minutos atrás

em

16 de setembro de 2025

Por

Trabalhadores denunciam falta de pagamento após Festival do Açaí em Feijó – Foto: Arquivo pessoal

Trabalhadores que prestaram serviços durante o Festival do Açaí em Feijó denunciam que ainda não receberam seus pagamentos, mesmo após quase um mês do evento. Segundo os relatos, a responsabilidade seria do prefeito Railson Ferreira da Silva, mais conhecido como Delegado Railson, e o Chefe de Gabinete Pelé Campos.

De acordo com os trabalhadores, o prazo prometido para quitação seria de 15 dias, mas até agora nada foi cumprido. Em tom de desabafo, eles relatam:

“Prefeito e Pelé Campos, vamos pagar nós que trabalhamos no festival. A gente trabalhou foi para a prefeitura, não foi para o Estado. Nós trabalhamos porque estávamos precisando. Veja nosso lado também e tome providência sobre isso. Era 15 dias para pagar nós, já vai chegar um mês e nada. Vocês querem que a gente espere quanto tempo mesmo?”

Os trabalhadores ainda destacam que, caso a situação não seja resolvida, no próximo ano poderá haver dificuldade até mesmo para garantir segurança e serviços básicos para o evento:

Leia Também:  Prefeitura de Brasiléia desconta empréstimo dos servidores e não repassa ao Banco

“Bom que ano que vem vocês vão ter mais gastos, né? Se precisar de segurança, porque o povo de Feijó não é besta não. Já basta a mixaria que nós estávamos recebendo, com tanta exigência. Cadê que vocês tiveram compaixão de pagar logo nós? Todos nós precisamos, nós temos família para sustentar…”

O Festival do Açaí é uma das maiores festas culturais do Acre, movimentando milhões de reais e atraindo público recorde, mas os trabalhadores reclamam da falta de valorização e cobram providências imediatas da prefeitura.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política44 minutos atrás

Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos

Trabalhadores denunciam falta de pagamento após Festival do Açaí em Feijó – Foto: Arquivo pessoal Trabalhadores que prestaram serviços durante...
Política2 horas atrás

Prefeito Bocalom afunda transparência e mantém contrato nebuloso com empresa Ricco Transportes, denuncia vereador André Kamai

A sessão da Câmara Municipal voltou a expor o ponto mais frágil da gestão de Tião Bocalom: a falta de...
Política3 horas atrás

Tribunal de Contas retira mais de 20 mil toneladas de lixo no Igarapé São Francisco e apresenta primeiros resultados da recuperação

TCE-AC apresenta primeiros resultados do trabalho de recuperação do Igarapé São Francisco – Fotos: Nycolle Damacena (Yuri Marcel) – Na...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia2 dias atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia2 dias atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação5 dias atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação1 semana atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso6 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 semana atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
Esporte2 dias atrás

UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá

(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Esporte2 dias atrás

Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS