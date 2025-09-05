Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

Tribunal de Contas do Acre desmente uso de recursos públicos e nega pedido de apoio ao Governo para servidores em evento esportivo

Presidente Dulce Benício ressalta que a Astcon é uma entidade privada e independente, sem vínculo administrativo ou financeiro com o Tribunal de Contas do Estado do Acre

Publicados

5 de setembro de 2025

Política

TCE-AC garante que não usou verbas públicas em evento esportivo e critica tentativa de manchar imagem da instituição.

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) divulgou nesta sexta-feira (5) uma nota oficial em que nega, com veemência, a informação de que teria solicitado apoio do Governo do Estado para custear a participação de servidores em competições esportivas.

De acordo com o documento assinado pela presidente da Corte, conselheira Dulce Benício, a presidência do TCE não solicitou, não autorizou e não participou de qualquer pedido dessa natureza.

Custos bancados pelos próprios servidores

O TCE-AC reforça que nenhum recurso público foi destinado ao evento esportivo. Todas as despesas relacionadas, como inscrições, hospedagens, passagens e deslocamentos, foram arcadas pelos próprios participantes. Além disso, a instituição destacou que nenhum conselheiro integrou a delegação enviada à competição.

Associação de Servidores é entidade independente

Outro ponto enfatizado pela nota é que a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Acre (Astcon), entidade ligada aos participantes, é de caráter privado, autônomo e independente, sem qualquer subordinação administrativa ou financeira ao Tribunal.

Defesa da transparência

Diante da repercussão negativa das informações divulgadas, a presidência do TCE classificou como “totalmente improcedente” a alegação de que teria recorrido ao Governo do Acre para financiar a participação dos servidores no evento.

“Rechaçamos, de forma categórica, qualquer tentativa de macular a imagem desta Corte, que segue pautada na defesa intransigente da legalidade, da transparência e da boa gestão dos recursos públicos”, afirma o texto assinado por Dulce Benício.

Política

Ex-deputado Sibá Machado analisa conjuntura mundial e afirma que o ‘show de Xi Jinping’ marca o fim da hegemonia dos Estados Unidos

Artigo destaca a consolidação de uma nova ordem global, o papel da China, Rússia e Índia, e a atuação estratégica do presidente Lula no cenário internacional

Publicados

5 horas atrás

em

5 de setembro de 2025

Por

Sibá Machado analisa conjuntura mundial e o “show” de Xi Jinping – Foto: Reprodução/ Adek Berry/ AFP via Getty Images

O ex-deputado federal Sibá Machado publicou um novo artigo de análise geopolítica, intitulado “Os feitos e os efeitos do show de Xi Jinping”, no qual reflete sobre os impactos econômicos, políticos e militares das recentes movimentações da China e seus aliados estratégicos.

Segundo ele, mais de 2 bilhões de pessoas, entre elas até mesmo o ex-presidente norte-americano Donald Trump, acompanharam os eventos conduzidos pelo líder chinês Xi Jinping nos dias 1º, 2 e 3 de setembro: a Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e a celebração dos 80 anos da vitória chinesa sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial.

Economia e política: o fim da era do dólar?

Para Sibá Machado, a reunião da OCX foi marcada por um discurso histórico de Xi Jinping, no qual teria sido dado um “ultimato” ao Ocidente, à OTAN, ao G7 e aos EUA. Na avaliação do geógrafo, a grande fotografia desse momento foi a união entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Narendra Modi, premiê da Índia.

Essa imagem, segundo ele, simboliza o abandono das diferenças entre China e Índia em prol de uma poderosa aliança asiática, representando mais de um terço da população e do PIB mundial. “Juntos, decretaram o fim da dominação ianque e anunciaram um mundo multipolar”, afirmou.

Poder militar: a força de persuasão chinesa

Outro destaque do artigo foi o desfile militar promovido por Xi Jinping. O evento, que chamou a atenção inclusive de Donald Trump, exibiu a mais avançada tecnologia bélica da China.

A fotografia mais simbólica, segundo Sibá, foi a presença lado a lado de Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte. O ex-parlamentar avalia que este trio demonstrou ao mundo uma “força de persuasão” capaz de redefinir o equilíbrio geopolítico global.

O papel do Brasil: Lula e Celso Amorim em evidência

No que se refere ao Brasil, Sibá Machado destacou o protagonismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mesmo sem estar presente em Xangai, enviou seu principal assessor de relações internacionais, Celso Amorim.

O ex-deputado enfatiza que Amorim foi fotografado próximo a Xi Jinping e que, em entrevistas, admitiu que Brasil e China poderão avançar em um acordo militar.

Além disso, Lula teria ligado para os líderes do BRICS e convocado uma reunião emergencial para discutir estratégias contra o tarifaço de Trump, além de abrir caminho para novos mercados e parcerias tecnológicas.

Outro ponto destacado foi a retomada das negociações com o presidente francês Emmanuel Macron para o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Segundo Sibá, Macron teria cedido e se comprometido a assinar até novembro.

Venezuela, Trump e a desinformação

No campo das tensões internacionais, Sibá Machado ainda citou a polêmica em torno de um suposto ataque dos EUA a uma embarcação próxima à Venezuela. Trump teria comemorado o “afundamento de um navio de drogas”, mas segundo militares venezuelanos, a imagem divulgada era apenas uma montagem feita por inteligência artificial.

Reflexão final: uma nova ordem mundial em curso

Concluindo sua análise, Sibá Machado afirma que o mundo assiste a uma mudança estrutural:

No campo econômico e político, o trio Xi, Putin e Modi anuncia o fim da hegemonia norte-americana.

No campo bélico, Xi, Putin e Kim surgem como os novos líderes estratégicos globais.

“Estamos vivendo a consolidação de uma nova ordem mundial, e o Brasil, com Lula, ocupa um papel de destaque nesse processo”, finaliza.

