Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizam uma nova fiscalização conjunta no Pronto-Socorro de Rio Branco.
A ação integra o esforço institucional para acompanhar de perto a situação da maior unidade de urgência e emergência do estado e verificar se houve avanços após as irregularidades identificadas pelo TCE-AC na inspeção ocorrida no mês de agosto deste ano.
Conduzida pela 3ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo do TCE-AC (3ª Coecex), a fiscalização reúne equipes técnicas dos três órgãos de controle e terá como foco avaliar as condições estruturais, o funcionamento dos serviços, a oferta de medicamentos e a qualidade do atendimento prestado à população.
Resgate da fiscalização anterior: o que o TCE encontrou
Na inspeção realizada pelo TCE-AC em 19 de agosto de 2025, 18 auditores das 1ª, 2ª e 3ª Coordenadorias Especializadas percorreram todos os setores críticos do Pronto-Socorro. A operação encontrou situações graves, que foram verificadas novamente.
Principais problemas identificados:
- Superlotação severa, com pacientes em corredores, macas improvisadas e até no chão;
- Falta de escalas de plantão atualizadas, dificultando a organização das equipes;
- Insuficiência de profissionais em setores de alta demanda;
- Escassez de medicamentos essenciais;
- Deficiências estruturais, incluindo infiltrações, equipamentos danificados e ambientes inadequados;
- Problemas nos setores de traumatologia, ortopedia, cardiologia, enfermarias, recepção, eletrocardiograma, raio-X e tomografia.
A secretária da Secex, Fernanda Leite Santana, relembrou que a escolha do tema saúde como prioridade fiscalizatória é resultado direto da consulta pública realizada pelo Tribunal para construir o Plano Anual de Controle Externo (PACE).
“A saúde foi a área mais apontada pela população como prioridade. Essa nova fiscalização conjunta é uma resposta concreta ao que a sociedade pediu, reforçando nosso compromisso institucional com a melhoria do atendimento público”, destacou.
Ação conjunta busca respostas e providências imediatas
A presença simultânea de TCE-AC, CGU e MPAC reforça a necessidade de diagnósticos precisos, responsabilização quando cabível e, sobretudo, proposição de soluções estruturais para garantir um atendimento digno aos acreanos.
A operação desta terça-feira busca avaliar:
- se houve correções emergenciais após a inspeção realizada no mês de agosto;
- a situação atual de cada setor crítico;
- o quadro de profissionais e a organização das escalas;
- a disponibilidade de insumos e medicamentos;
- as condições estruturais do prédio e dos equipamentos;
- e a continuidade do atendimento diante da demanda crescente.
Compromisso com a sociedade
Com essa atuação integrada, os órgãos de controle reforçam o papel constitucional de garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta e que a população tenha acesso a serviços de saúde adequados, seguros e humanizados.
Foto: Andréia Oliveira
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução
O empresário Jarbas Soster voltou a provocar debate político nas redes sociais ao contestar a decisão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), de se lançar como pré-candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. Para Soster, o anúncio soa “incompatível” com o desempenho da atual administração, que, segundo ele, não teria cumprido compromissos assumidos desde a primeira campanha municipal.
Em sua avaliação, problemas estruturais permanecem sem solução, o que enfraqueceria a pretensão do prefeito em alcançar um cargo maior. Soster aponta que áreas consideradas essenciais, como abastecimento de água e transporte coletivo, continuam apresentando falhas graves. Ele afirma que a população ainda enfrenta irregularidade no fornecimento de água e circula diariamente em veículos antigos e inseguros, reflexo, segundo ele, da falta de avanços concretos na gestão.
O empresário também retomou críticas às promessas habitacionais apresentadas por Bocalom, especialmente ao projeto conhecido como “Mil e Uma Dignidades”. Para Soster, o programa virou símbolo de frustração, já que apenas um modelo de casa foi construído e não houve entrega real de moradias. Ele ainda sugere que é necessário esclarecer como foram utilizados os recursos destinados à iniciativa, uma vez que os resultados anunciados não se materializaram.
Outro ponto de ataque foi o programa Asfalta Rio Branco, mencionado por Soster como exemplo de má execução de recursos públicos. Ele afirma que, apesar do volume expressivo de investimentos, principalmente em ano eleitoral, muitas vias recuperadas já apresentam desgaste ou não receberam continuidade nos serviços. Para o empresário, a falta de transparência e eficiência no uso do dinheiro público reforça a incoerência entre o discurso do prefeito e sua ambição de governar o Estado.
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
