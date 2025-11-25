Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades

Publicados

25 de novembro de 2025

Política

Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizam uma nova fiscalização conjunta no Pronto-Socorro de Rio Branco.

A ação integra o esforço institucional para acompanhar de perto a situação da maior unidade de urgência e emergência do estado e verificar se houve avanços após as irregularidades identificadas pelo TCE-AC na inspeção ocorrida no mês de agosto deste ano.

Conduzida pela 3ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo do TCE-AC (3ª Coecex), a fiscalização reúne equipes técnicas dos três órgãos de controle e terá como foco avaliar as condições estruturais, o funcionamento dos serviços, a oferta de medicamentos e a qualidade do atendimento prestado à população.

Resgate da fiscalização anterior: o que o TCE encontrou

Na inspeção realizada pelo TCE-AC em 19 de agosto de 2025, 18 auditores das 1ª, 2ª e 3ª Coordenadorias Especializadas percorreram todos os setores críticos do Pronto-Socorro. A operação encontrou situações graves, que foram verificadas novamente.

Leia Também:  Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre

Principais problemas identificados:

  • Superlotação severa, com pacientes em corredores, macas improvisadas e até no chão;
  • Falta de escalas de plantão atualizadas, dificultando a organização das equipes;
  • Insuficiência de profissionais em setores de alta demanda;
  • Escassez de medicamentos essenciais;
  • Deficiências estruturais, incluindo infiltrações, equipamentos danificados e ambientes inadequados;
  • Problemas nos setores de traumatologia, ortopedia, cardiologia, enfermarias, recepção, eletrocardiograma, raio-X e tomografia.

A secretária da Secex, Fernanda Leite Santana, relembrou que a escolha do tema saúde como prioridade fiscalizatória é resultado direto da consulta pública realizada pelo Tribunal para construir o Plano Anual de Controle Externo (PACE).

“A saúde foi a área mais apontada pela população como prioridade. Essa nova fiscalização conjunta é uma resposta concreta ao que a sociedade pediu, reforçando nosso compromisso institucional com a melhoria do atendimento público”, destacou.

Ação conjunta busca respostas e providências imediatas

A presença simultânea de TCE-AC, CGU e MPAC reforça a necessidade de diagnósticos precisos, responsabilização quando cabível e, sobretudo, proposição de soluções estruturais para garantir um atendimento digno aos acreanos.

Leia Também:  Governo Lula destina quatro imóveis da União para ampliar as estruturas de saúde e segurança em Cruzeiro do Sul

A operação desta terça-feira busca avaliar:

  • se houve correções emergenciais após a inspeção realizada no mês de agosto;
  • a situação atual de cada setor crítico;
  • o quadro de profissionais e a organização das escalas;
  • a disponibilidade de insumos e medicamentos;
  • as condições estruturais do prédio e dos equipamentos;
  • e a continuidade do atendimento diante da demanda crescente.

Compromisso com a sociedade

Com essa atuação integrada, os órgãos de controle reforçam o papel constitucional de garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta e que a população tenha acesso a serviços de saúde adequados, seguros e humanizados.

Foto: Andréia Oliveira

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo

Publicados

18 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução

O empresário Jarbas Soster voltou a provocar debate político nas redes sociais ao contestar a decisão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), de se lançar como pré-candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. Para Soster, o anúncio soa “incompatível” com o desempenho da atual administração, que, segundo ele, não teria cumprido compromissos assumidos desde a primeira campanha municipal.

Em sua avaliação, problemas estruturais permanecem sem solução, o que enfraqueceria a pretensão do prefeito em alcançar um cargo maior. Soster aponta que áreas consideradas essenciais, como abastecimento de água e transporte coletivo, continuam apresentando falhas graves. Ele afirma que a população ainda enfrenta irregularidade no fornecimento de água e circula diariamente em veículos antigos e inseguros, reflexo, segundo ele, da falta de avanços concretos na gestão.

O empresário também retomou críticas às promessas habitacionais apresentadas por Bocalom, especialmente ao projeto conhecido como “Mil e Uma Dignidades”. Para Soster, o programa virou símbolo de frustração, já que apenas um modelo de casa foi construído e não houve entrega real de moradias. Ele ainda sugere que é necessário esclarecer como foram utilizados os recursos destinados à iniciativa, uma vez que os resultados anunciados não se materializaram.

Leia Também:  Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo

Outro ponto de ataque foi o programa Asfalta Rio Branco, mencionado por Soster como exemplo de má execução de recursos públicos. Ele afirma que, apesar do volume expressivo de investimentos, principalmente em ano eleitoral, muitas vias recuperadas já apresentam desgaste ou não receberam continuidade nos serviços. Para o empresário, a falta de transparência e eficiência no uso do dinheiro público reforça a incoerência entre o discurso do prefeito e sua ambição de governar o Estado.

Veja o vídeo no Facebook:

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política4 horas atrás

Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades

Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),...
Política18 horas atrás

Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo

Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução O...
Política23 horas atrás

“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT

“Sem política pública, não há exportação forte”, alerta Jorge Viana – Foto: Assessoria Na inauguração do novo escritório da ApexBrasil...

POLÍCIA

Polícia6 dias atrás

Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia

Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Polícia2 semanas atrás

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Polícia2 semanas atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Educação1 dia atrás

Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Educação1 dia atrás

Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Esporte6 dias atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS