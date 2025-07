Três deputados do Acre votam a favor da criação de cargos no Supremo Tribunal Federal que custarão R$ 7,8 milhões aos cofres públicos

Vereador Elias Daier – Foto: Ferrety Costa

O vereador Elias Daier protocolou uma denúncia formal junto ao Ministério Público e à Polícia Federal contra o prefeito Padeiro, alegando abuso de poder econômico durante a realização da ExpoBujari.

Segundo Daier, o prefeito teria lançado dinheiro em espécie para o público presente no evento, o que, de acordo com o vereador, configura crime de corrupção, violação da moralidade administrativa e improbidade administrativa, entre outras possíveis infrações. “Essa atitude precisa ser apurada com rigor pelos órgãos competentes”, afirmou o parlamentar.

Elias Daier ainda ressaltou que o prefeito Padeiro foi reeleito mesmo respondendo a uma ação na Justiça Eleitoral por suposta compra de votos, o que torna ainda mais grave o episódio recente.

“É fundamental garantir a lisura e a transparência na gestão pública. Qualquer ação que possa comprometer esses princípios deve ser investigada e, se confirmadas as irregularidades, os responsáveis precisam ser responsabilizados”, concluiu o vereador.