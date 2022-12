Traíra: Vereador Rogério Pontes tenta usar o termo “todo mundo erra”, para tentar mascarar o mal caráter no exercício do poder

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e o vereador Rogério Pontes – Foto: Assessoria / CMB

Nesta quinta-feira (15), o vereador do município de Brasileia, Rogério Pontes mostrou mais uma vez que sua palavra não vale de nada. O parlamentar que visivelmente vem usando seu mandato para tirar vantagens próprias, não está conseguindo exercer o seu mandato de forma correta.

O pior é que percebe-se que Rogério Pontes tenta usar o termo “todo mundo erra”, para tentar mascarar o mal caráter no exercício do poder. Durante a sessão extraordinária que aconteceu nesta manhã, o parlamentar votou contrário as proposta que ele há uns dias atrás era a favor, porém essa mudança de opinião tem a ver com o sumiço de Rogério na véspera da eleição da mesa diretora do Poder Legislativo.

Rogério até uns dias atrás era oposição a gestão da atual prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, mas na mesma situação do sumiço, o mesmo mudou da água para vinho, o que é possível notar é que Rogério agora é base do executivo. Uma hora é contra, outra hora é a favor, por esse motivo Rogério perdeu a credibilidade e muito está se especulando que ele está agindo como um oportunista.

Cabe as autoridades competente, investigar os motivos que levaram a essa mudança de opinião, pois não é correto usar o termo democracia e todo mundo erra para mascarar as possíveis práticas criminosas que podem estar acontecendo.