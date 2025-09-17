Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos

Trabalhadores denunciam falta de pagamento após Festival do Açaí em Feijó – Foto: Arquivo pessoal

Trabalhadores que prestaram serviços durante o Festival do Açaí em Feijó denunciam que ainda não receberam seus pagamentos, mesmo após quase um mês do evento. Segundo os relatos, a responsabilidade seria do prefeito Railson Ferreira da Silva, mais conhecido como Delegado Railson, e o Chefe de Gabinete Pelé Campos.

De acordo com os trabalhadores, o prazo prometido para quitação seria de 15 dias, mas até agora nada foi cumprido. Em tom de desabafo, eles relatam:

“Prefeito e Pelé Campos, vamos pagar nós que trabalhamos no festival. A gente trabalhou foi para a prefeitura, não foi para o Estado. Nós trabalhamos porque estávamos precisando. Veja nosso lado também e tome providência sobre isso. Era 15 dias para pagar nós, já vai chegar um mês e nada. Vocês querem que a gente espere quanto tempo mesmo?”

Os trabalhadores ainda destacam que, caso a situação não seja resolvida, no próximo ano poderá haver dificuldade até mesmo para garantir segurança e serviços básicos para o evento:

“Bom que ano que vem vocês vão ter mais gastos, né? Se precisar de segurança, porque o povo de Feijó não é besta não. Já basta a mixaria que nós estávamos recebendo, com tanta exigência. Cadê que vocês tiveram compaixão de pagar logo nós? Todos nós precisamos, nós temos família para sustentar…”

O Festival do Açaí é uma das maiores festas culturais do Acre, movimentando milhões de reais e atraindo público recorde, mas os trabalhadores reclamam da falta de valorização e cobram providências imediatas da prefeitura.