Todo poderoso no passado, PT interrompe um ciclo de 32 anos disputando o governo; “tem medo de enfrentar Petecão, Mara e Gladson”

O pré-candidato ao Senado pelo PSB, deputado estadual Jenilson Leite, está em Brasília, onde participa de diversas agendas políticas e da convenção nacional do partido, que ocorre nesta sexta-feira (28).

Na manhã desta quinta-feira (28), acompanhado do presidente estadual do PSB, César Messias, e outros dirigentes acreanos, Jenilson se reuniu com o presidente nacional, Carlos Siqueira, e com o pré-candidato ao Senado da sigla em São Paulo, Márcio França, onde trataram da conjuntura política no Acre e no país.

“Foi uma boa conversa onde tratamos dos desafios que temos pela frente, do cenário político e falamos, claro, sobre o andamento de nossa pré-candidatura ao Senado, temos recebido todo o apoio do partido como sempre tivemos desde o início”, destacou Jenilson Leite.

A convenção do PSB vai ratificar o nome de Geraldo Alckmin, indicado do PSB como vice do pré-candidato a presidente do PT, Lula. No Acre, a convenção estadual que vai apresentar o candidato majoritário e proporcionais do partido está marcada para o dia 5 de agosto, às 17h30, no Afa Jardim, em Rio Branco.