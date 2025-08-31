Política
Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: “Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia”
Infectologista e professor de medicina desmonta falas do senador sobre cloroquina, ivermectina, máscaras e vacinas, e lembra que desinformação custou vidas no Brasil
Thor Dantas desmonta falas de Márcio Bittar e denuncia repetição de erros de Bolsonaro na pandemia.
O médico infectologista e professor de medicina Thor Dantas publicou neste domingo (31) um longo vídeo (veja no instagram) em suas redes sociais em que rebateu declarações do senador bolsonarista Márcio Bittar (PL) sobre a pandemia de covid-19. Para Dantas, as falas do parlamentar repetem erros graves do ex-presidente Jair Bolsonaro e representam “equívocos importantes do ponto de vista científico” que não podem ficar sem resposta.
Logo no início, o especialista destacou que sua intervenção não tem caráter político, mas científico:
“Eu vim aqui falar de um tema que é essencialmente científico e nada político. Mas quando a política se intromete na ciência, a ciência acaba sendo obrigada a se intrometer na política”, afirmou.
As críticas de Thor Dantas surgem após uma entrevista concedida por Bittar, na qual o senador afirmou que Bolsonaro “estava certo em tudo” ao defender o chamado “tratamento precoce” com cloroquina e ivermectina, questionar a eficácia das máscaras e até duvidar das vacinas contra a covid-19.
Na avaliação de Dantas, tais declarações demonstram uma tentativa de ideologizar a ciência:
“O maior erro de todos que o ex-presidente cometeu, e que o senador parece repetir, é justamente esse equívoco de misturar ciência com política. Desde quando dipirona, antitetânica ou vermífugo podem ser de esquerda ou de direita?”, questionou.
Um dos pontos mais enfáticos do infectologista foi a crítica ao uso da cloroquina e da ivermectina, medicamentos defendidos por Bolsonaro e seus aliados como suposta prevenção ou cura para a covid-19.
Segundo Dantas, a cloroquina se tornou “o medicamento com mais estudos negativos da história da medicina moderna”. Ele lembrou que foram realizados cerca de 40 ensaios clínicos em diferentes contextos — de laboratório a humanos — e todos comprovaram a ineficácia da droga contra o coronavírus.
“Defender a cloroquina em 2025 é anacrônico, descabido e sem sentido. Só alguém completamente cego por uma ideologia acima das evidências científicas pode sustentar essa tese”, disse.
O mesmo vale para a ivermectina. Dantas citou revisões sistemáticas recentes que concluíram que o antiparasitário não reduziu hospitalizações, intubações nem mortes. “Nenhuma sociedade científica séria do mundo recomenda esses medicamentos contra a covid-19. Nem o CDC, nem o NIH, nem a Agência Europeia ou o SUS”, reforçou.
Outro ponto refutado foi a minimização do uso de máscaras. O senador alegou que elas seriam ineficazes, mas Dantas destacou que há ampla evidência científica em contrário.
Ele citou um estudo publicado na Science, feito em Bangladesh com mais de 300 mil pessoas em 600 aldeias, que demonstrou redução de até 35% dos casos entre idosos com o uso de máscaras.
Além disso, um estudo do MIT, nos Estados Unidos, envolvendo 77% da população americana, mostrou que a simples adoção de políticas de obrigatoriedade de máscaras reduziu casos, internações e mortes.
“O uso de máscara foi a medida de prevenção mais simples, barata e eficaz que tivemos na pandemia. A resistência a essa prática foi incompreensível e custou vidas”, afirmou.
Dantas também corrigiu a fala de Bittar sobre as vacinas. O senador chegou a dizer que “não se sabe até hoje o que elas são”. O infectologista rebateu com dados claros:
- As primeiras vacinas contra a covid-19 alcançaram 95% de eficácia;
- As doses de reforço, especialmente as chamadas bivalentes, atualizadas contra novas variantes, mantêm proteção de 70% a 90% contra mortes;
- Os raros efeitos colaterais — como trombose associada à vacina de adenovírus ou miocardite leve em jovens com vacinas de RNA — são infinitamente menores do que os riscos trazidos pela própria infecção.
“As vacinas salvaram milhões de vidas no Brasil e no mundo. Foi a intervenção mais importante da pandemia. É irresponsável colocar em dúvida essa conquista científica”, disse o médico.
O infectologista lembrou ainda que a queda de popularidade de Bolsonaro teve ligação direta com sua postura diante da crise sanitária. Ao negar vacinas, incentivar medicamentos ineficazes e desprezar medidas de prevenção, o ex-presidente “pagou um preço político”, mas, segundo Dantas, quem mais pagou foram os brasileiros que perderam a vida.
Ele também citou estudos internacionais, como um artigo publicado no JAMA, que mostrou que em estados americanos de baixa adesão à vacinação houve 43% mais mortes entre eleitores republicanos no período pós-disponibilidade das vacinas.
“Esse dado mostra claramente como a desinformação mata. Quando a política interfere na ciência, quem perde é a população”, concluiu.
Para Thor Dantas, é fundamental que o debate sobre saúde pública seja baseado em evidências científicas, e não em narrativas políticas. “O papel de um líder deveria ser confiar nos especialistas, ouvir a ciência e proteger a população, não espalhar dúvidas e insegurança”, finalizou.
(Veja no Instagram)
Escândalo na EXPOVALEPURUS: Denúncias de calote, fraude e importunação sexual marcam evento em Manoel Urbano
A realização da EXPOVALEPURUS, no município de Manoel Urbano, conduzida pelo pecuarista conhecido como Macarrão, ao lado de sua esposa Maria Simone de Oliveira e da psicóloga Elaine Camilo, acabou se tornando alvo de duras críticas e denúncias.
O evento, que deveria enaltecer a cultura e a tradição da pecuária murbanense, é acusado de esconder um esquema de fraude financeira, exploração de mão de obra e até mesmo casos de importunação sexual.
De acordo com denúncias das candidatas escolhidas nos concursos tradicionais do evento — Rainha, Princesas, Madrinha e Garota Internet —, houve uma promessa reiterada desde maio de que os prêmios seriam maiores do que os distribuídos na edição anterior (que chegaram a R$ 12 mil e três prêmios de R$ 6 mil cada).
Com essa expectativa, as jovens foram incentivadas a vender bilhetes por mais de três meses, sob monitoramento da Associação Mulheres da Terra, presidida por Elaine Camilo. Muitas afirmam que chegaram a ser pressionadas a vender até em batizados e festas familiares.
O resultado foi a arrecadação de R$ 61.115,00, depositados diretamente nas contas da Coperpurus e da Associação Mulheres da Terra. No entanto, no dia da premiação, em 23 de agosto, nenhuma das candidatas recebeu o valor prometido.
Dois dias depois, as participantes foram surpreendidas com a informação de que existiria um “regulamento” oculto, reduzindo o total da premiação para apenas R$ 11 mil — um terço do valor pago no ano anterior. Segundo as denunciantes, esse regulamento foi criado posteriormente, sem conhecimento ou assinatura de qualquer candidata.
As candidatas relatam que, além de não receberem os prêmios devidos, foram pressionadas a emitir recibos falsos, declarando ter recebido R$ 20 mil, o que seria usado nas prestações de contas da organização. Elas classificam essa proposta como um ato de imoralidade e fraude, recusando-se a participar do esquema.
O caso se agravou com as denúncias registradas em boletim de ocorrência (nº 00065643/2025) na Delegacia de Manoel Urbano. As candidatas Maria Lucia e Yara Evelyn acusam o pecuarista Macarrão de importunação sexual, com base nos artigos 215-A e 216-A do Código Penal.
Segundo os depoimentos, no fim de julho, durante a Expoacre, as jovens foram deixadas sob responsabilidade de Macarrão, que chegou a uma residência com caixas de cerveja, insinuando-se sexualmente, fazendo perguntas obscenas e constrangedoras e tentando embriagá-las. As vítimas afirmam que só conseguiram se proteger ao se trancar em um quarto, onde passaram a noite aterrorizadas pelas insistências do acusado.
Indignadas, as candidatas afirmam que foram exploradas financeiramente e moralmente. “Nos sentimos enganadas, desrespeitadas e humilhadas. Trabalhamos meses, arrecadamos mais de R$ 60 mil e não recebemos nada. Além disso, fomos expostas a situações degradantes”, declarou uma das jovens.
A reportagem apurou junto a uma autoridade judicial que os fatos relatados podem resultar em condenações criminais severas, além de indenizações por danos morais de grande valor.
Especialistas ouvidos destacam ainda que situações de importunação sexual podem gerar traumas profundos, incluindo depressão, ansiedade, pânico e fobias sociais.
Até o fechamento desta edição, a reportagem tentou contato com os responsáveis da EXPOVALEPURUS pelos telefones fornecidos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da organização.
A EXPOVALEPURUS, que deveria celebrar a tradição da pecuária de Manoel Urbano, acabou manchada por denúncias de fraude, calote e violência contra mulheres. O episódio levanta questões sérias sobre a condução de eventos culturais na região e expõe a necessidade de maior fiscalização, transparência e respeito às pessoas que se envolvem nessas atividades.
