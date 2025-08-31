Thor Dantas rebate o senador bolsonarista Márcio Bittar e alerta: “Misturar política com ciência foi o maior erro da pandemia”

Thor Dantas desmonta falas de Márcio Bittar e denuncia repetição de erros de Bolsonaro na pandemia.

O médico infectologista e professor de medicina Thor Dantas publicou neste domingo (31) um longo vídeo (veja no instagram) em suas redes sociais em que rebateu declarações do senador bolsonarista Márcio Bittar (PL) sobre a pandemia de covid-19. Para Dantas, as falas do parlamentar repetem erros graves do ex-presidente Jair Bolsonaro e representam “equívocos importantes do ponto de vista científico” que não podem ficar sem resposta.

Logo no início, o especialista destacou que sua intervenção não tem caráter político, mas científico:

“Eu vim aqui falar de um tema que é essencialmente científico e nada político. Mas quando a política se intromete na ciência, a ciência acaba sendo obrigada a se intrometer na política”, afirmou.

As críticas de Thor Dantas surgem após uma entrevista concedida por Bittar, na qual o senador afirmou que Bolsonaro “estava certo em tudo” ao defender o chamado “tratamento precoce” com cloroquina e ivermectina, questionar a eficácia das máscaras e até duvidar das vacinas contra a covid-19.

Na avaliação de Dantas, tais declarações demonstram uma tentativa de ideologizar a ciência:

“O maior erro de todos que o ex-presidente cometeu, e que o senador parece repetir, é justamente esse equívoco de misturar ciência com política. Desde quando dipirona, antitetânica ou vermífugo podem ser de esquerda ou de direita?”, questionou.

Um dos pontos mais enfáticos do infectologista foi a crítica ao uso da cloroquina e da ivermectina, medicamentos defendidos por Bolsonaro e seus aliados como suposta prevenção ou cura para a covid-19.

Segundo Dantas, a cloroquina se tornou “o medicamento com mais estudos negativos da história da medicina moderna”. Ele lembrou que foram realizados cerca de 40 ensaios clínicos em diferentes contextos — de laboratório a humanos — e todos comprovaram a ineficácia da droga contra o coronavírus.

“Defender a cloroquina em 2025 é anacrônico, descabido e sem sentido. Só alguém completamente cego por uma ideologia acima das evidências científicas pode sustentar essa tese”, disse.

O mesmo vale para a ivermectina. Dantas citou revisões sistemáticas recentes que concluíram que o antiparasitário não reduziu hospitalizações, intubações nem mortes. “Nenhuma sociedade científica séria do mundo recomenda esses medicamentos contra a covid-19. Nem o CDC, nem o NIH, nem a Agência Europeia ou o SUS”, reforçou.

Outro ponto refutado foi a minimização do uso de máscaras. O senador alegou que elas seriam ineficazes, mas Dantas destacou que há ampla evidência científica em contrário.

Ele citou um estudo publicado na Science, feito em Bangladesh com mais de 300 mil pessoas em 600 aldeias, que demonstrou redução de até 35% dos casos entre idosos com o uso de máscaras.

Além disso, um estudo do MIT, nos Estados Unidos, envolvendo 77% da população americana, mostrou que a simples adoção de políticas de obrigatoriedade de máscaras reduziu casos, internações e mortes.

“O uso de máscara foi a medida de prevenção mais simples, barata e eficaz que tivemos na pandemia. A resistência a essa prática foi incompreensível e custou vidas”, afirmou.

Dantas também corrigiu a fala de Bittar sobre as vacinas. O senador chegou a dizer que “não se sabe até hoje o que elas são”. O infectologista rebateu com dados claros:

As primeiras vacinas contra a covid-19 alcançaram 95% de eficácia;

As doses de reforço, especialmente as chamadas bivalentes, atualizadas contra novas variantes, mantêm proteção de 70% a 90% contra mortes;

Os raros efeitos colaterais — como trombose associada à vacina de adenovírus ou miocardite leve em jovens com vacinas de RNA — são infinitamente menores do que os riscos trazidos pela própria infecção.

“As vacinas salvaram milhões de vidas no Brasil e no mundo. Foi a intervenção mais importante da pandemia. É irresponsável colocar em dúvida essa conquista científica”, disse o médico.

O infectologista lembrou ainda que a queda de popularidade de Bolsonaro teve ligação direta com sua postura diante da crise sanitária. Ao negar vacinas, incentivar medicamentos ineficazes e desprezar medidas de prevenção, o ex-presidente “pagou um preço político”, mas, segundo Dantas, quem mais pagou foram os brasileiros que perderam a vida.

Ele também citou estudos internacionais, como um artigo publicado no JAMA, que mostrou que em estados americanos de baixa adesão à vacinação houve 43% mais mortes entre eleitores republicanos no período pós-disponibilidade das vacinas.

“Esse dado mostra claramente como a desinformação mata. Quando a política interfere na ciência, quem perde é a população”, concluiu.

Para Thor Dantas, é fundamental que o debate sobre saúde pública seja baseado em evidências científicas, e não em narrativas políticas. “O papel de um líder deveria ser confiar nos especialistas, ouvir a ciência e proteger a população, não espalhar dúvidas e insegurança”, finalizou.

(Veja no Instagram)