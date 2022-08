Temos ex-secretário milionário, compra de bois, fazenda na Bolívia e apartamento fora do Acre, está escandalizada a corrupção em Brasileia, diz Marinete

Na manhã desta terça-feira (16), pais de crianças que estudam na Creche Municipal Roma Emilse Silva procuraram a redação do Portal 3 de Julho Notícias para denunciar o descaso com a vida humana por parte da gestão da prefeita Fernanda Hassem que tem prevaricado em diversas situações extremas que vem acontecendo em sua péssima gestão.

Mas em se tratando da situação da creche, vários casos de covid-19 entre professores, funcionários e mediadores estão preocupando a gestora Antônia Ferreira da Silvia, mais conhecida como Toinha, que já reportou a situação e demonstrou a preocupação para a secretária de Saúde, Francisca Oliveira, questionando se era possível a suspensão das aulas, o assunto foi levado ao conhecimento da secretária na semana passada, mesmo com os casos de covid-19 no berçário e demais locais da Creche, a secretária não permitiu suspender as aulas, mostrando tamanha negligência com o caso.

De acordo com um áudio enviado por uma mãe de aluno da Creche, a gestora Toinha afirma que esteve conversando com a secretária para que suspendesse pelo menos as aulas do berçário e as salas em que houvesse professores infectados, mas de acordo com a gestora a secretária Francisca não permitiu a paralização das aulas e pediu para que esperassem mais um pouco, o que leva a crer que a secretária Francisca estivesse esperando os casos aumentar e crianças serem infectadas, como é o caso agora.

No mesmo áudio, a gestora afirma que na segunda-feira (15), os casos continuaram aumentando e até agora as aulas continuam. A gestora afirma ainda que nesta terça-feira, estaria na secretaria com ofício em mão e os atestados entregando na secretaria para que eles tenham conhecimento da situação e saibam que as aulas continuam.

Desde já solicitamos a atenção do Ministério Público do Acre para que interfiram nesta situação, pois a gestão da prefeita Fernanda prefere ignorar os riscos que as crianças estão sofrendo na creche com os casos de covid-19 pois não se sabe até aonde vai a negligência desses gestores.

Ao tomarmos conhecimento sobre essa situação, a equipe do 3 de Julho Notícias tentou entrar em contato com a secretaria de Educação de Brasileia para saber que medidas irão ser adotadas sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito.

Ouça o áudio: