TCE-AC e MPC são homenageados pela Academia Acreana de Letras em celebração à cultura, ao conhecimento e ao serviço público

Em uma manhã marcada por emoção, sensibilidade e valorização do saber, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e o Ministério Público de Contas (MPC) receberam, nesta terça-feira, 11 de novembro, a Sessão Solene de Moção de Aplausos promovida pela Academia Acreana de Letras (AAL). A cerimônia reuniu autoridades, acadêmicos, servidores e representantes da sociedade civil para celebrar personalidades que contribuem significativamente para o desenvolvimento intelectual e institucional do Estado.

Foram homenageadas a presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício, a procuradora do Ministério Público de Contas, Anna Helena de Azevedo Lima, a secretária de Controle Externo, Fernanda Santana e a coordenadora de Cerimonial do TCE-AC, Lina Grasiela, reconhecimento que reforça o papel das instituições de controle e do serviço público na promoção do desenvolvimento, da cidadania e da cultura.

A programação integra as comemorações pelos 88 anos da Academia e incluiu apresentações culturais, reforçando o compromisso das instituições com a inclusão e com a democratização da cultura.

“Um tributo à palavra e ao conhecimento”, afirma presidente Dulce Benício

“Este é um momento singular na história do Tribunal. Trata-se de um verdadeiro tributo à palavra, pois a nossa sociedade necessita, mais do que nunca, da presença viva da cultura.”

Em sua mensagem, a presidente destacou o papel formativo e civilizatório da cultura:

“Não é possível pensar em desenvolvimento e inclusão social sem pensar em cultura. É com grande alegria que nos aproximamos da Academia Acreana de Letras, instituição que, como um farol, deve continuar a iluminar a nossa sociedade”.

A presidente reforçou a importância e a força transformadora do saber:

“A Academia precisa brilhar, falar e compartilhar com todos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Este é um momento especial em que celebramos uma das mais poderosas ferramentas de desenvolvimento e inclusão social: o conhecimento”.

Ao agradecer a honraria, a conselheira Dulce Benício fez questão de transformar sua homenagem em um gesto coletivo, estendendo o reconhecimento a todos os que constroem diariamente o Tribunal de Contas. Em um tom emocionado, ela ressaltou que a honraria reflete o espírito de dedicação e compromisso da instituição:

“Recebo esta moção com gratidão profunda, mas ela não é minha, é nossa. Ela pertence a cada conselheira, a cada conselheiro, a cada servidora e servidor que, com zelo e dedicação, fortalece esta Casa e a torna um instrumento de dignidade e de cuidado com o bem público. O Tribunal de Contas é feito de pessoas que acreditam no Acre, que sonham com uma gestão mais sensível, mais humana e mais próxima da sociedade. Este reconhecimento celebra essa construção coletiva e o compromisso de servirmos não apenas com técnica, mas com alma”.Diálogo entre instituições que defendem o futuro do Acre

Mais do que uma homenagem, o ato simbolizou o encontro entre duas forças essenciais para o progresso: a cultura e o controle social, unindo literatura, reflexão, ética e compromisso público. A solenidade reafirmou o papel estratégico das instituições no fortalecimento da democracia, da educação e da cidadania.Presidente da AAL destaca o papel do TCE como guardião da sociedade

O presidente da Academia Acreana de Letras, Adalberto Queiroz de Melo, destacou a importância da aproximação entre a literatura e as instituições democráticas:

“Ao reconhecer estas mulheres que servem ao Acre com integridade e excelência, celebramos também o compromisso desta Casa com a educação, a cultura e a memória. O Tribunal de Contas tem sido um parceiro valioso da Academia e um guardião dos interesses sociais do nosso Estado. É uma honra estar aqui e partilhar este momento de grande significado para todos nós”.

Lançamento de obra que celebra superação, fé e sentido da vida

A solenidade também marcou o lançamento do livro “A Virada Existencial – Os Caminhos de Volta para a Essência do Ser”, do professor e acadêmico Manoel Coracy Saboia Dias, obra que reúne testemunhos marcantes de transformação e reconstrução pessoal.

“Este livro reúne vidas que se reergueram e encontraram sentido no amor, no saber e na fé. Estar aqui, no Tribunal, celebrando a palavra e o espírito humano, é reafirmar o compromisso desta instituição com a dignidade e com o avanço da sociedade acreana. Agradeço ao TCE-AC pela parceria e acolhida”.

Após a cerimônia, o autor recebeu convidados no Salão Nobre para sessão de autógrafos, em clima de alegria, reconhecimento e confraternização.