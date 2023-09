Tapa de luvas: deputada Michelle Melo fala de Visão de Futuro e Manoel Moraes comete deslizes ao dizer que “não é difícil ser líder de Gladson

Deputados Manoel Moras, Michelle Melo e o Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução Arte Alemão Monteiro

Acreinfoco – O discurso da deputada Michelle Melo (PDT) pós-liderança do governo foi claríssimo. Ao referir-se à Visão de Futuro delimitou o campo. Pontuou várias situações que depõem contra a administração do Acre. Dentre elas, a violência, as consequências da reintegração de posse do Terra Prometida e a situação de pacientes em macas nos corredores dos hospitais.

Não foi um tapa de luvas. Foi um soco no estômago seguido de um balde de água fria na intenção do Secretário de Governo Alysson Bestene (PP) e no novo líder Manoel Moraes (PP) de manter Michelle na base do governo.

Com as posições definidas vem as consequências. E não se enganem, elas são duras. E já começaram. Olhos atentos observaram. O jogo é bruto. Um dos lados vai quebrar. A menos que um desista e pelo que já vimos deste governo, ele vai até as últimas consequências. Nem a Mulher Maravilha teria chances de encarar esta luta sozinha.

Líder se rumo

Manoel Moraes entretanto, cometeu alguns deslizes e exageros em seu primeiro pronunciamento como líder. Morais só olhou para o tamanho da base ao dizer que “não é difícil ser líder de Gladson”. O discurso foi proferido horas antes do governador seguir como sempre seu roteiro batido: quebrar o protocolo e fazer promessas.

O líder do governo acabou confirmando que dentro da Segov havia críticas à atuação de Michelle Melo. Ele disse e está gravado, que defendeu Michelle duas vezes na Segov. Se defendeu, foi porque acusaram.

Ponto. Falando sobre os líderes de governo em legislaturas passadas, destacou dentre outros o ex-deputado Moisés Diniz “foi um bom líder mas se perdeu pelo caminho”. Pausa para o espanto.

Terra Prometida

Aos despejados do Terra Prometida que foram à solenidade de promoção da PM para falar com ele, prometeu incluí-los no programa do governo federal de casas populares. Em expectativa a prometida mágica. Não são os governadores que apresentarão listas com nomes de quem será contemplado.

O site oficial do programa Minha Casa Minha Vida é claro: famílias com renda mensal inferior a 1.800 reais têm que se cadastrar na prefeitura de Rio Branco, ou em alguma outra entidade responsável, como o CRAS, para dar início ao processo de seleção.

Os com renda de até 7 mil fazem diretamente pelo site da Caixa. Confira Aqui O legalista Gladson dirigiu-se aos expulsos da área do Estado com a velha ladainha “o que é determinado pela Justiça não se discute, se cumpre”. Omitiu que foi o seu governo que acionou a justiça pedindo a reintegração de posse. Parece que em breve Manoel Moraes terá que rever sua ideia que é “fácil ser líder de Gladson”.