Tadeu o “Novo Moisés! Após o circo armado por alguns servidores da prefeitura, Marinete diz “autoritarismo por parte de Fernanda Hassem”

Após o circo armado por alguns servidores da prefeitura de Brasileia, na Câmara de Vereadores, durante a sessão que aconteceu nesta terça-feira (07), a vereadora Marinete Mesquita deu ênfase no que ela considerou como autoritarismo por parte da prefeita Fernanda Hassem de tentar calar aos vereadores que se opõem a ela, e o autoritarismo sobreposto no Poder Legislativo.

A parlamentar foi firme ao dizer que autoritarismo não se sobrepõe a ela e que a mesma não teme ao comportamento monárquico e monocrático com qual quer se impor a prefeita Fernanda Hassem. Mesquita destaca que não pode exercer a função de vereador que vem servidores de todas as secretarias para intimidar os vereadores. “Eu entendo o papel de cada um dos vereadores, mas eu concordo que os senhores não tem o direito de tirar o nosso dever que é zelar pelos direitos da população, zelar pelo erário público”, disse.

Em seguida, Marinete cobrou dos órgãos fiscalizadores, resposta sobre a denúncia e os questionamentos feitos por ela há quase um ano atrás envolvendo uma licitação fraudulenta num valor superior a R$ 1 milhão de reais, onde dizia que todas as escolas do município de Brasileia os alunos estavam comento, tinha no cardápio da merenda escolar filé de peixe: “Eu trouxe essa denúncia e eu quero as respostas através dos órgão fiscalizadores. Dia 20 de junho de 2022 eu protocolei esta denúncia na Polícia Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas e exijo respostas”, enfatizou

A vereadora argumentou também o fato da prefeita Fernanda ter chamado os presidentes dos sindicatos para uma conversa para explicar que devido ao excedente de contratação ela não pode cumprir com o que rege o Plano de Cargo e Carreira, dar a remuneração adequada aos servidores do quadro da prefeitura porque Fernanda contratou gente demais. “Cadê os órgãos fiscalizadores? Precisamos que os órgão de controle atuem. Esse comportamento de achar que são inabaláveis, que estão sobre a lei, tem que acabar no município de Brasileia”, enfatizou.

Para finalizar seu posicionamento a vereadora Marinete fez uma referência ao deputado estadual Tadeu Hassem que ela tratou por “Moisés”, ironizando o fato do deputado, com 30 dias de posse, se colocar como o salvador da pátria, como se todas as conquistas na regional do Alto Acre fosse fruto do trabalho dele, mas segundo a vereadora Marinete o que o “Moisés” tem feito é fake news e usado recursos da comunicação, recurso público para a autopromoção.

“Quero fazer aqui uma menção aos incansáveis pedidos da deputada estadual Maria Antônia que desde 2019 briga por um IML aqui. Eu quero fazer menção a 14ª legislatura nós vereadores de todos os partidos que solicitamos e falamos da necessidade de um IML nós fechamos a ponte para tratarmos sobre segurança, unimos todas as forças de segurança no clube Art Eventos e lá foi mencionado por nós, vereadores, pela delegada Carla, pela major Ana Cássia, pelo prefeito Sérgio Lopes e pela prefeita Fernanda Hassem sobre a necessidade do IML também, mas agora, 30 dias após a posse chega o Moisés e traz o IML, ou seja, dispensa-se, nós temos que devolver tudo que nós recebemos até agora porque nós não servimos de nada e o problema da regional do Alto Acre será resolvido através do novo “Moisés”, só ele. Assim como o mandato da ex-deputada federal Mara Rocha foi quase todo direcionado para a construção de uma nova ponte aí, assim que foi assinado o processo de licitação e liberação aí sai o cartaz do novo “Moisés” dizendo que finalmente teremos uma nova ponte. Fake news, não! Estão usando o recurso da comunicação, recurso público para autopromoção e isso é crime.”, concluiu.

