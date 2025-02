Tá faltando prefeito! Alguns alunos da rede municipal não conseguiram chegar à escola devido as péssimas condições de ramal em Brasileia

(Tácio Júnior) – Na sessão legislativa desta terça-feira (13), o vereador André Kamai recebeu representantes de dois importantes movimentos de trabalhadores que reivindicam a convocação de aprovados em concursos públicos realizados pela Prefeitura de Rio Branco. Os professores aprovados no cadastro de reserva do concurso de 2019 e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Controle de Endemias (ACEs) aprovados no concurso de 2024 estiveram presentes para expor suas demandas.

Professores cobram convocação antes do vencimento do concurso

Os professores aprovados no concurso de 2019 participaram da sessão para solicitar a contratação imediata por parte do prefeito Tião Bocalom. Segundo Roselane Araújo, representante do movimento, mais de 600 candidatos aguardam convocação, sendo que o prazo para nomeação expira em agosto deste ano. “Existe um cadastro de reserva efetivo, mas não convocam porque o concurso não foi realizado nesta gestão. Por conta disso, estão deixando vencer o cadastro de reserva”, afirmou.

A principal reivindicação dos trabalhadores foi a substituição dos contratos provisórios por servidores efetivos.

O vereador André Kamai se solidarizou com os professores e destacou a importância da luta pela educação pública de qualidade: “O que os professores estão discutindo aqui é a recomposição do quadro da educação básica e a continuidade na formação dos profissionais. Isso é uma decisão que precisa ser tomada pela gestão”. Kamai ainda reforçou a necessidade de uma reunião entre os trabalhadores, a Secretaria de Gestão, a Prefeitura e a Comissão de Educação da Câmara para resolver o impasse.

Agentes de Saúde também buscam efetivação

Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de Endemias aprovados em concurso de 2024 também marcaram presença na sessão. André Kamai destacou que já iniciou conversas com o secretário municipal para tratar do tema. Segundo o vereador, o secretário Renan Biths garantiu que a convocação dos aprovados será feita no próximo mês. “Estou registrando aqui para que isso fique lembrado. Porque se não acontecer, nós vamos cobrar”, afirmou Kamai.

O vereador também alertou sobre as condições de trabalho dos ACSs e ACEs, que não têm recebido Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), fardamento e protetor solar. Ele ressaltou a importância da recomposição do quadro efetivo para uma estratégia eficaz de combate à dengue e outras endemias.

Compromisso com o diálogo e a transparência

Durante a sessão, André Kamai fez críticas à falta de transparência e à demora nas decisões por parte da Prefeitura. “A Prefeitura não cuidou dessas questões com a atenção necessária. Foi falta de gestão”, afirmou.

O vereador reafirmou seu compromisso com os trabalhadores: “Quero que a cidade de Rio Branco dê certo. E saibam que podem contar comigo sempre que for necessário”.

Kamai também informou que está encaminhando um requerimento para que a Prefeitura envie à Câmara o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) atualizado da Educação e o quadro de vacância, a fim de analisar a situação dos professores.

Com uma postura firme em defesa da educação e da saúde pública, André Kamai segue atuando para garantir os direitos dos aprovados em concursos e a valorização dos servidores municipais.