Suplente de Alan Rick tenta agredir secretário de turismo, Márcio Pereira, em caminhada na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Suplente foi contido por populares quando tentou agredir secretário – Foto: AC24Horas

O clima que deveria ser de festa na regional da Baixada da Sobral, por pouco não termina em agressão entre o suplente do deputado federal Alan Rick (UB) contra o secretário de turismo Márcio Pereira.

A Caminhada da Baixada foi organizada pela equipe do também candidato ao senado, Ney Amorim (PODEMOS) para levar o governador mais próximo daquela localidade e reduto eleitoral do candidato.

O fato aconteceu a poucos metros dos candidatos e do governador Gladson Cameli (PP). Testemunhas afirmam que o secretário conversou com Gemil Júnior a respeito de um carro de som e de repente viram o secretário ser puxado pelo colarinho.

“O grupo de apoiadores do candidato Alan Rick colocaram um carro de som no meio da militância que organizou todo o evento. Eu falei para o Gemil que aquilo não era certo, pois a Baixada querendo ou não é uma região que as pessoas tem maior proximidade com Ney. Ele me disse para reclamar com o meu governador. Respondi que somos da mesma igreja e não tinha motivo para tal rispidez e insisti que não fazia sentido colocar o carro no meio da nossa militância, surpreendentemente me vi sendo puxado pelo colarinho. Jamais esperei passar por isso”, lamentou Pereira.

A reportagem do site O Acre tentou contato com Gemil no telefone de final XXXXX-1083 para ouvir sua versão, mas até o fechamento deste material, o mesmo não retornou. Deixamos o espaço aberto para as explicações.

