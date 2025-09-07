Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Política

Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, anuncia entrega de títulos definitivos a 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade

Cerimônia acontece no dia 10 de setembro, na Escola Nazira Anute de Lima, com presença do Incra e parceiros

Publicados

7 de setembro de 2025

Política

Títulos definitivos serão entregues a 40 famílias do PA Liberdade no Acre.

O sonho da terra própria vai se tornar realidade para 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, juntamente com sua equipe, confirmou a entrega dos títulos definitivos de propriedade, já devidamente registrados em cartório.

A solenidade será realizada no dia 10 de setembro (quarta-feira), às 9h, na Escola Nazira Anute de Lima, reunindo as famílias contempladas, servidores e autoridades.

Segundo o superintendente, a titulação definitiva é prioridade do Governo Federal, seguindo a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Esse é um momento histórico, de conquista e valorização da agricultura familiar. É a realização de um sonho para cada uma dessas famílias e também para nós, que trabalhamos para consolidar o direito de propriedade”, destacou Márcio Alecio.

O evento contará também com a presença de Hildebrando Veras, chefe da Divisão de Desenvolvimento, e Pedro de Oliveira Gomes, chefe da Divisão de Governança da Terra, além da participação de programas complementares, como o Mutirão da Documentação da Trabalhadora Rural e o Projeto Cidadão, que levarão serviços importantes às comunidades.

O Incra reforça o convite para que todas as famílias contempladas participem da cerimônia acompanhadas de seus familiares. A entrega simboliza um passo fundamental para a segurança jurídica da terra e o fortalecimento da agricultura familiar no estado.

