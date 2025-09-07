Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, anuncia entrega de títulos definitivos a 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade

Política
O sonho da terra própria vai se tornar realidade para 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, juntamente com sua equipe, confirmou a entrega dos títulos definitivos de propriedade, já devidamente registrados em cartório.
A solenidade será realizada no dia 10 de setembro (quarta-feira), às 9h, na Escola Nazira Anute de Lima, reunindo as famílias contempladas, servidores e autoridades.
Segundo o superintendente, a titulação definitiva é prioridade do Governo Federal, seguindo a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Esse é um momento histórico, de conquista e valorização da agricultura familiar. É a realização de um sonho para cada uma dessas famílias e também para nós, que trabalhamos para consolidar o direito de propriedade”, destacou Márcio Alecio.
O evento contará também com a presença de Hildebrando Veras, chefe da Divisão de Desenvolvimento, e Pedro de Oliveira Gomes, chefe da Divisão de Governança da Terra, além da participação de programas complementares, como o Mutirão da Documentação da Trabalhadora Rural e o Projeto Cidadão, que levarão serviços importantes às comunidades.
O Incra reforça o convite para que todas as famílias contempladas participem da cerimônia acompanhadas de seus familiares. A entrega simboliza um passo fundamental para a segurança jurídica da terra e o fortalecimento da agricultura familiar no estado.
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância e extremismo na política acreana
Jorge Viana exalta conquistas do governo Lula, denuncia abandono do Acre por líderes locais e defende união para reconstruir dias melhores.
Durante encontro do Partido dos Trabalhadores (PT), o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, fez um discurso contundente sobre o cenário mundial, brasileiro e acreano. Segundo ele, o mundo atravessa crises profundas — climática, demográfica, do envelhecimento populacional e de conflitos agravados pela nova gestão de Donald Trump nos Estados Unidos.
No Brasil, Viana ressaltou o momento “rico e especial” vivido com o terceiro mandato do presidente Lula, marcado por pleno emprego, inflação controlada, crescimento econômico, retorno das políticas sociais e a saída do país do mapa da fome. Ele afirmou que os investimentos federais alcançam todos os estados, reacendendo a perspectiva de um futuro mais justo.
Ao tratar do Acre, Jorge Viana foi enfático ao criticar a condução política local. Para ele, o estado enfrenta atraso, desânimo e a migração de pessoas em busca de oportunidades. Segundo o dirigente, lideranças acreanas se alinham a uma agenda de intolerância e extremismo, algo “inaceitável para a democracia”.
Viana também lembrou a importância da volta de Lula ao Acre, após uma década, momento em que foram anunciados investimentos estratégicos. Ele defendeu a construção de uma chapa forte para Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa em 2026, ressaltando que os maiores avanços do Acre se deram durante governos petistas.
“Não é para viver do passado, mas para termos energia e encararmos a eleição com otimismo, alegria e esperança de que o Acre volte a viver dias melhores”, concluiu Jorge Viana.
