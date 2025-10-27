Política
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia
Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria
O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, retornou neste fim de semana ao lugar onde passou a infância — o Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Quixadá, no km 75 da BR-317, em Brasileia — para celebrar um momento histórico: a entrega dos Contratos de Concessão de Uso (CCU) a dezenas de famílias que há anos aguardavam a regularização de suas terras.
Emocionado, Alecio destacou a importância simbólica da ação. “É uma alegria que não cabe no peito voltar à terra onde cresci, rever amigos e, agora, trazer o Incra de volta a esse território com a missão de garantir segurança jurídica e dignidade às famílias assentadas”, afirmou o superintendente, durante a cerimônia.
A entrega dos documentos marca a retomada das políticas de regularização fundiária no Acre, uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e reforça o compromisso do Incra em promover desenvolvimento sustentável no campo. O trabalho foi realizado em tempo recorde, fruto de um planejamento eficiente conduzido pela equipe do órgão no estado.
Entre os beneficiários, a agricultora Maria Ferreira da Silva resumiu a emoção do momento. “Esperei por essa conquista durante 20 anos. Hoje posso dizer que a terra é realmente minha. É um sonho realizado”, declarou, emocionada.
Segundo Márcio Alecio, o trabalho não para por aí. “Essa entrega é só o começo. Nosso próximo passo será garantir o título definitivo de propriedade a essas famílias, consolidando o direito à terra e fortalecendo o setor produtivo rural em todo o Acre”, ressaltou. A ação contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e da Associação João Barbosa. Nesta segunda-feira (27), o Incra segue para o Projeto de Assentamento Porvir Novo, em Epitaciolândia, onde novas famílias também receberão seus documentos de concessão.
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos.
Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 38/2025, apresentada sob o argumento de “modernizar e profissionalizar o serviço público”. No entanto, na prática, a proposta representa mais um duro ataque aos servidores e ao funcionamento dos serviços públicos essenciais que atendem a população brasileira.
A PEC pretende enfraquecer a estabilidade no serviço público, abrir brechas para o apadrinhamento político e aumentar a precarização do trabalho nas áreas de saúde, educação e assistência social. Diversas entidades de classe e movimentos sindicais têm se manifestado contrários ao texto, alertando que a medida visa desmontar as bases do Estado brasileiro em benefício de interesses particulares.
Mesmo diante de pressões políticas, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) manteve sua coerência e compromisso com o interesse público, recusando-se a assinar a proposta. Em declaração, a parlamentar reafirmou sua postura de defesa dos servidores e dos direitos da população.
“Querem acabar com a estabilidade, abrir espaço para apadrinhados políticos, precarizar o trabalho e enfraquecer saúde, educação e todos os serviços que o povo precisa. Houve pressão para que eu apoiasse esse absurdo, mas novamente não aderi a um texto com o qual não concordo”, afirmou Socorro Neri.
A atitude da deputada foi elogiada por representantes de sindicatos e servidores, que enxergam em sua decisão um gesto de coragem e compromisso com o bem coletivo.
Enquanto Socorro Neri manteve firme sua posição em defesa dos direitos dos trabalhadores e da população, três deputados federais do Acre optaram por assinar a PEC: Zé Adriano (PP/AC), Zezinho Barbary (PP/AC) e Antônia Lúcia (Republicanos/AC).
A deputada Antônia Lúcia, que atualmente se encontra inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, também foi uma das defensoras da chamada “PEC da Blindagem”, proposta amplamente criticada por buscar enfraquecer os instrumentos de combate à corrupção e limitar a atuação de órgãos de fiscalização. Sua adesão à PEC 38/2025 reforça uma trajetória política marcada por alinhamento a pautas que fragilizam o controle público e os direitos da sociedade.
Com sua postura firme e coerente, Socorro Neri reafirma seu papel de defensora da boa gestão pública e da valorização do servidor como peça essencial na construção de um Estado eficiente, transparente e voltado ao cidadão.
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia
