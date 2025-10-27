Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia

Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria

O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, retornou neste fim de semana ao lugar onde passou a infância — o Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Quixadá, no km 75 da BR-317, em Brasileia — para celebrar um momento histórico: a entrega dos Contratos de Concessão de Uso (CCU) a dezenas de famílias que há anos aguardavam a regularização de suas terras.

Emocionado, Alecio destacou a importância simbólica da ação. “É uma alegria que não cabe no peito voltar à terra onde cresci, rever amigos e, agora, trazer o Incra de volta a esse território com a missão de garantir segurança jurídica e dignidade às famílias assentadas”, afirmou o superintendente, durante a cerimônia.

A entrega dos documentos marca a retomada das políticas de regularização fundiária no Acre, uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e reforça o compromisso do Incra em promover desenvolvimento sustentável no campo. O trabalho foi realizado em tempo recorde, fruto de um planejamento eficiente conduzido pela equipe do órgão no estado.

Entre os beneficiários, a agricultora Maria Ferreira da Silva resumiu a emoção do momento. “Esperei por essa conquista durante 20 anos. Hoje posso dizer que a terra é realmente minha. É um sonho realizado”, declarou, emocionada.

Segundo Márcio Alecio, o trabalho não para por aí. “Essa entrega é só o começo. Nosso próximo passo será garantir o título definitivo de propriedade a essas famílias, consolidando o direito à terra e fortalecendo o setor produtivo rural em todo o Acre”, ressaltou. A ação contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e da Associação João Barbosa. Nesta segunda-feira (27), o Incra segue para o Projeto de Assentamento Porvir Novo, em Epitaciolândia, onde novas famílias também receberão seus documentos de concessão.