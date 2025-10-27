Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia

Publicados

27 de outubro de 2025

Política

Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria

O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, retornou neste fim de semana ao lugar onde passou a infância — o Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Quixadá, no km 75 da BR-317, em Brasileia — para celebrar um momento histórico: a entrega dos Contratos de Concessão de Uso (CCU) a dezenas de famílias que há anos aguardavam a regularização de suas terras.

Emocionado, Alecio destacou a importância simbólica da ação. “É uma alegria que não cabe no peito voltar à terra onde cresci, rever amigos e, agora, trazer o Incra de volta a esse território com a missão de garantir segurança jurídica e dignidade às famílias assentadas”, afirmou o superintendente, durante a cerimônia.

A entrega dos documentos marca a retomada das políticas de regularização fundiária no Acre, uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e reforça o compromisso do Incra em promover desenvolvimento sustentável no campo. O trabalho foi realizado em tempo recorde, fruto de um planejamento eficiente conduzido pela equipe do órgão no estado.

Leia Também:  “O que as companhias estão fazendo é um abuso com o consumidor”, diz Socorro Neri ao votar a favor na urgência que proíbe cobrança por bagagem

Entre os beneficiários, a agricultora Maria Ferreira da Silva resumiu a emoção do momento. “Esperei por essa conquista durante 20 anos. Hoje posso dizer que a terra é realmente minha. É um sonho realizado”, declarou, emocionada.

Segundo Márcio Alecio, o trabalho não para por aí. “Essa entrega é só o começo. Nosso próximo passo será garantir o título definitivo de propriedade a essas famílias, consolidando o direito à terra e fortalecendo o setor produtivo rural em todo o Acre”, ressaltou. A ação contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e da Associação João Barbosa. Nesta segunda-feira (27), o Incra segue para o Projeto de Assentamento Porvir Novo, em Epitaciolândia, onde novas famílias também receberão seus documentos de concessão.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo

Publicados

2 dias atrás

em

25 de outubro de 2025

Por

Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos.

Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 38/2025, apresentada sob o argumento de “modernizar e profissionalizar o serviço público”. No entanto, na prática, a proposta representa mais um duro ataque aos servidores e ao funcionamento dos serviços públicos essenciais que atendem a população brasileira.

A PEC pretende enfraquecer a estabilidade no serviço público, abrir brechas para o apadrinhamento político e aumentar a precarização do trabalho nas áreas de saúde, educação e assistência social. Diversas entidades de classe e movimentos sindicais têm se manifestado contrários ao texto, alertando que a medida visa desmontar as bases do Estado brasileiro em benefício de interesses particulares.

Mesmo diante de pressões políticas, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) manteve sua coerência e compromisso com o interesse público, recusando-se a assinar a proposta. Em declaração, a parlamentar reafirmou sua postura de defesa dos servidores e dos direitos da população.

“Querem acabar com a estabilidade, abrir espaço para apadrinhados políticos, precarizar o trabalho e enfraquecer saúde, educação e todos os serviços que o povo precisa. Houve pressão para que eu apoiasse esse absurdo, mas novamente não aderi a um texto com o qual não concordo”, afirmou Socorro Neri.

Leia Também:  André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco

A atitude da deputada foi elogiada por representantes de sindicatos e servidores, que enxergam em sua decisão um gesto de coragem e compromisso com o bem coletivo.

Enquanto Socorro Neri manteve firme sua posição em defesa dos direitos dos trabalhadores e da população, três deputados federais do Acre optaram por assinar a PEC: Zé Adriano (PP/AC), Zezinho Barbary (PP/AC) e Antônia Lúcia (Republicanos/AC).

A deputada Antônia Lúcia, que atualmente se encontra inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, também foi uma das defensoras da chamada “PEC da Blindagem”, proposta amplamente criticada por buscar enfraquecer os instrumentos de combate à corrupção e limitar a atuação de órgãos de fiscalização. Sua adesão à PEC 38/2025 reforça uma trajetória política marcada por alinhamento a pautas que fragilizam o controle público e os direitos da sociedade.

Com sua postura firme e coerente, Socorro Neri reafirma seu papel de defensora da boa gestão pública e da valorização do servidor como peça essencial na construção de um Estado eficiente, transparente e voltado ao cidadão.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 hora atrás

Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia

Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria O superintendente do Incra no Acre, Márcio...
Política2 dias atrás

Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo

Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
Política2 dias atrás

Jorge Viana coordena encontro empresarial em Kuala Lumpur e marca o início de uma nova história na relação comercial entre Brasil e Malásia

A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lidera neste domingo (26), em...

POLÍCIA

Polícia23 horas atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia23 horas atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Polícia24 horas atrás

Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas

Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...

EDUCAÇÃO

Educação4 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Educação2 semanas atrás

Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
Esporte2 dias atrás

Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Divisão de Esportes, realizou nesta sexta-feira(25) a grande final do Campeonato Juvenil,...
Esporte4 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS