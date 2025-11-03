Política
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, anuncia grande Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
Política
O Acre se prepara para mais uma importante ação de cidadania voltada às comunidades rurais e ribeirinhas.
O superintendente do Incra no estado, Márcio Alecio, anunciou a realização do Mutirão do Programa Nacional da Documentação da Trabalhadora Rural, que acontecerá no mês de novembro nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Incra, o Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), prefeituras municipais e diversos órgãos federais e estaduais.
Segundo Márcio Alecio, o mutirão deste ano reforça o compromisso do Incra em levar políticas públicas às regiões mais isoladas.
“Nossa missão é garantir que as mulheres rurais tenham acesso aos seus direitos básicos. Esse mutirão é mais do que emissão de documentos; é cidadania, dignidade e inclusão”, destacou o superintendente.
Percurso começa no dia 2 de novembro
A equipe responsável pelas atividades inicia o deslocamento no dia 2 de novembro, saindo de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. De lá, segue por via fluvial, em viagens longas e desafiadoras, para alcançar as comunidades de difícil acesso às margens dos rios Juruá e Amônia.
O trajeto, segundo o Incra, simboliza o compromisso das instituições em chegar onde o poder público raramente alcança.
Atendimentos em Marechal Thaumaturgo: 5 a 7 de novembro
O primeiro ponto de atendimento será o município de Marechal Thaumaturgo, que receberá o mutirão entre os dias 5 e 7 de novembro. Durante esses três dias, mulheres rurais poderão emitir documentos como:
- Registro Geral (RG)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF)
- Certidões
- Carteira de Trabalho
- Inscrição em programas sociais
Além dos serviços de documentação, o município também sediará um casamento coletivo no dia 6 de novembro, às 15h, promovido pelo Projeto Cidadão do TJAC.
Porto Walter será atendido de 10 a 12 de novembro
Logo após encerrar as atividades em Thaumaturgo, a equipe segue para Porto Walter, onde o mutirão ocorrerá de 10 a 12 de novembro. Assim como na primeira etapa, as trabalhadoras rurais poderão regularizar documentos essenciais, atualizar registros e receber orientações sobre direitos sociais.
Em Porto Walter, o casamento coletivo está programado para o dia 11 de novembro, beneficiando casais que aguardavam a oportunidade de oficializar a união.
Para Márcio Alecio, o grande diferencial do mutirão é o impacto direto na vida das famílias rurais.
“Muitas mulheres vivem anos sem acesso a um documento básico. Com isso, ficam impedidas de acessar benefícios, programas sociais e até serviços de saúde. Chegar até elas é reafirmar o compromisso do Incra com quem mais precisa”, afirmou.
O superintendente ainda ressaltou que esse trabalho só é possível graças à união entre diferentes instituições:
“O Tribunal de Justiça, as prefeituras e os órgãos parceiros fazem parte dessa força-tarefa que leva cidadania a quem vive longe dos centros urbanos. Essa é uma ação conjunta que deve ser celebrada”.
Além da emissão de documentos, os atendimentos envolvem orientações jurídicas, inclusão em programas sociais e o fortalecimento de políticas públicas que valorizam as mulheres rurais do Acre. A iniciativa também aproxima o Estado das comunidades ribeirinhas, que enfrentam enormes desafios de mobilidade e acesso a serviços básicos.
Com o mutirão, centenas de famílias devem ser beneficiadas, ampliando o acesso à documentação civil e promovendo dignidade e segurança jurídica às trabalhadoras da região.
Veja o vídeo:
Política
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
Prefeitura de Rio Branco estabelece diárias em referência internacional para participação na COP30 – Foto: Facebook Tião Bocalom
A decisão do prefeito Tião Bocalom (PL) de autorizar diárias com valores de referência internacional para a participação de representantes de Rio Branco na COP30 tem gerado questionamentos e críticas. Embora a conferência ocorra no Brasil, mais precisamente em Belém (PA), o decreto publicado no Diário Oficial autoriza pagamentos como se a viagem fosse para outro país medida considerada, por muitos, desproporcional e injustificada.
A controvérsia aumenta diante do discurso frequente do prefeito sobre economia e contenção de gastos públicos. Em outras ocasiões, Bocalom criticou despesas que, segundo ele, não beneficiariam diretamente a população. No entanto, ao se tratar da COP30 onde o próprio prefeito será painelista convidado o gestor opta por autorizar diárias infladas, ignorando que os participantes permanecerão em território nacional.
Enquanto servidores municipais enfrentam limitações orçamentárias e a cidade vive dificuldades em áreas essenciais, como infraestrutura, limpeza e mobilidade, a autorização de diárias em valores internacionais demonstra uma desconexão da administração com a realidade local. A medida reforça a percepção de que o governo municipal adota pesos e medidas diferentes dependendo do interesse político envolvido.
A COP30 será um momento importante para discutir mudanças climáticas, mas o decreto de Bocalom alimenta dúvidas sobre prioridades e transparência. Em vez de dar exemplo de responsabilidade fiscal, o prefeito abre espaço para críticas sobre possíveis exageros e favorecimentos, justamente em um evento que exige compromisso com sustentabilidade e coerência.
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
Tribunal Regional do Trabalho retoma atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Rio Branco
Tribunal Regional do Trabalho inicia capacitação da polícia judicial para reforçar a segurança na Justiça do Trabalho
Governo Gladson Cameli deixa Escola Nossa Senhora da Esperança abandonada e alunos chegam a três semanas sem aulas no ramal Toco Preto
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
POLÍTICA
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
Prefeitura de Rio Branco estabelece diárias em referência internacional para participação na COP30 – Foto: Facebook Tião Bocalom A decisão...
Após intervenção do vereador André Kamai, boxes são reabertos e permissionários do Shopping Aquiri garantem acordo
Kamai reage à coação de trabalhadores no Shopping Aquiri e garante renegociação de dívidas – Foto: Paulo Murilo O vereador...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, anuncia grande Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
O Acre se prepara para mais uma importante ação de cidadania voltada às comunidades rurais e ribeirinhas. O superintendente do...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
Educação à deriva: Alunos do Colégio Acreano enfrentam merenda sem proteína e abandono total no governo mais desastroso da história do Acre
-
Polícia20 horas atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar