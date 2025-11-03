Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

Superintendente do Incra, Márcio Alecio, anuncia grande Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter

Publicados

3 de novembro de 2025

Política

O Acre se prepara para mais uma importante ação de cidadania voltada às comunidades rurais e ribeirinhas.

O superintendente do Incra no estado, Márcio Alecio, anunciou a realização do Mutirão do Programa Nacional da Documentação da Trabalhadora Rural, que acontecerá no mês de novembro nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Incra, o Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), prefeituras municipais e diversos órgãos federais e estaduais.

Segundo Márcio Alecio, o mutirão deste ano reforça o compromisso do Incra em levar políticas públicas às regiões mais isoladas.

“Nossa missão é garantir que as mulheres rurais tenham acesso aos seus direitos básicos. Esse mutirão é mais do que emissão de documentos; é cidadania, dignidade e inclusão”, destacou o superintendente.

Percurso começa no dia 2 de novembro

A equipe responsável pelas atividades inicia o deslocamento no dia 2 de novembro, saindo de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. De lá, segue por via fluvial, em viagens longas e desafiadoras, para alcançar as comunidades de difícil acesso às margens dos rios Juruá e Amônia.

Leia Também:  Helder Paiva, ex-deputado estadual, é acusado pela ex-companheira de entrar em residência e retirar pertences em Rio Branco

O trajeto, segundo o Incra, simboliza o compromisso das instituições em chegar onde o poder público raramente alcança.

Atendimentos em Marechal Thaumaturgo: 5 a 7 de novembro

O primeiro ponto de atendimento será o município de Marechal Thaumaturgo, que receberá o mutirão entre os dias 5 e 7 de novembro. Durante esses três dias, mulheres rurais poderão emitir documentos como:

  • Registro Geral (RG)
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF)
  • Certidões
  • Carteira de Trabalho
  • Inscrição em programas sociais

Além dos serviços de documentação, o município também sediará um casamento coletivo no dia 6 de novembro, às 15h, promovido pelo Projeto Cidadão do TJAC.

Porto Walter será atendido de 10 a 12 de novembro

Logo após encerrar as atividades em Thaumaturgo, a equipe segue para Porto Walter, onde o mutirão ocorrerá de 10 a 12 de novembro. Assim como na primeira etapa, as trabalhadoras rurais poderão regularizar documentos essenciais, atualizar registros e receber orientações sobre direitos sociais.

Em Porto Walter, o casamento coletivo está programado para o dia 11 de novembro, beneficiando casais que aguardavam a oportunidade de oficializar a união.

Para Márcio Alecio, o grande diferencial do mutirão é o impacto direto na vida das famílias rurais.

Leia Também:  Sob liderança do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, Acre dá início à agenda nacional do Exporta Mais Brasil – Cafés Especiais

“Muitas mulheres vivem anos sem acesso a um documento básico. Com isso, ficam impedidas de acessar benefícios, programas sociais e até serviços de saúde. Chegar até elas é reafirmar o compromisso do Incra com quem mais precisa”, afirmou.

O superintendente ainda ressaltou que esse trabalho só é possível graças à união entre diferentes instituições:

“O Tribunal de Justiça, as prefeituras e os órgãos parceiros fazem parte dessa força-tarefa que leva cidadania a quem vive longe dos centros urbanos. Essa é uma ação conjunta que deve ser celebrada”.

Além da emissão de documentos, os atendimentos envolvem orientações jurídicas, inclusão em programas sociais e o fortalecimento de políticas públicas que valorizam as mulheres rurais do Acre. A iniciativa também aproxima o Estado das comunidades ribeirinhas, que enfrentam enormes desafios de mobilidade e acesso a serviços básicos.

Com o mutirão, centenas de famílias devem ser beneficiadas, ampliando o acesso à documentação civil e promovendo dignidade e segurança jurídica às trabalhadoras da região.

Veja o vídeo:

