Política
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Política
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o presidente do Sebrae, Décio Lima, anunciaram as dez startups brasileiras selecionadas para participar de um programa inédito de incubação internacional de nove meses em Portugal. As empresas terão espaços no escritório da Apex, do Sebrae, da Embratur e da Fiocruz criado em Lisboa a pedido do presidente Lula.
Entre as startups está a Woodchat, única escolhida da Região Norte para o programa. Criada no Acre e liderada pela CEO Fernanda Onofre, a empresa desenvolve soluções tecnológicas voltadas à rastreabilidade e valorização de produtos florestais sustentáveis, conectando inovação, economia e conservação da Amazônia.
As startups contarão com o apoio direto da ApexBrasil e do Sebrae, que oferecem estrutura, capacitação e conexões estratégicas com o mercado europeu. As empresas atuarão durante nove meses a partir do escritório brasileiro em Lisboa, funcionando como base permanente de internacionalização na Europa.
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o papel da iniciativa no fortalecimento da presença brasileira no cenário global e lembrou que a ação integra o esforço do governo do presidente Lula para posicionar o Brasil como protagonista da nova economia verde e digital.
“Estamos abrindo portas para o talento brasileiro no mundo. Essas dez startups mostram o que o Brasil tem de mais criativo, diverso e capaz. O presidente Lula tem nos orientado a levar o Brasil de volta ao mundo, e é isso que estamos fazendo com trabalho, seriedade e resultados”, afirmou.
Para Fernanda Onofre, participar desse momento tem um significado especial.
“Tenho muito orgulho de ser de onde sou. Aprendi isso ainda no governo do Jorge Viana, quando ele nos ensinou a valorizar a Amazônia e os povos da floresta. Estar hoje aqui, com a Woodchat, e ver o Jorge como presidente da Apex, me emociona. É um ciclo que se completa. Acredito que todos deveriam olhar para a Amazônia como uma fonte de inovação, sustentabilidade e prosperidade para o Norte, para o Brasil e para o mundo”, disse.
O Web Summit 2025 reúne mais de 70 mil participantes e é considerado um dos maiores eventos globais de tecnologia e inovação. Este ano, o Pavilhão Brasil, organizado pela ApexBrasil e pelo Sebrae, levou 380 startups de todas as regiões do país, consolidando a maior participação brasileira da história do evento.
Política
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos.
O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe Lira, veio a público para detalhar os motivos que levaram à suspensão da sessão plenária realizada na última terça-feira. De acordo com o parlamentar, a medida foi tomada após a equipe técnica identificar inconsistências nos vetos encaminhados pelo Poder Executivo, que, segundo ele, chegaram de forma abrangente e sem a precisão necessária para análise imediata.
Lira afirmou que a expectativa é de que a sessão seja reaberta ainda nesta quarta para a apreciação dos vetos relacionados à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Após essa etapa, a Câmara deve concentrar esforços na análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que já se encontra nas comissões e deverá receber sugestões e emendas dos vereadores antes de ser votada em plenário.
O presidente informou ainda que o orçamento previsto para a Câmara no próximo ano é de R$ 63 milhões, mas existe a intenção de ampliar o valor. Lira destacou que a equipe técnica está avaliando cuidadosamente os dados de arrecadação para definir um montante que respeite o limite constitucional, mas que seja suficiente para atender às necessidades administrativas, projetando alcançar cerca de R$ 71 milhões.
Com a proximidade do recesso parlamentar, Joabe Lira adiantou que a Casa pretende concluir todas as votações pendentes antes do prazo final. Embora o limite legal seja 22 de dezembro, o presidente afirmou que trabalha para encerrar as deliberações até a segunda semana do mês, incluindo matérias consideradas urgentes pela Mesa Diretora.
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Ministério Público aciona prefeito “Padeiro” por transformar evento público em palco de autopromoção e “chuva de dinheiro”
Em alusão ao Novembro Azul, Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Caminhada Azul pela saúde do homem
Deputado Tanízio Sá destina R$ 100 mil para associações rurais no município de Bujari e anuncia trator para 2026
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
POLÍTICA
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri Em plena...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
STJ estende por 180 dias as restrições contra Gladson Cameli, que permanece impedido de viajar, com bens bloqueados e sob rígido controle judicial
-
Cultura7 dias atrás
Cultura em foco: Junina Pega-Pega leva alegria e tradição à Escola João Batista Aguiar, em Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
-
Educação7 dias atrás
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares