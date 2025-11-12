Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil

Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o presidente do Sebrae, Décio Lima, anunciaram as dez startups brasileiras selecionadas para participar de um programa inédito de incubação internacional de nove meses em Portugal. As empresas terão espaços no escritório da Apex, do Sebrae, da Embratur e da Fiocruz criado em Lisboa a pedido do presidente Lula.

Entre as startups está a Woodchat, única escolhida da Região Norte para o programa. Criada no Acre e liderada pela CEO Fernanda Onofre, a empresa desenvolve soluções tecnológicas voltadas à rastreabilidade e valorização de produtos florestais sustentáveis, conectando inovação, economia e conservação da Amazônia.

As startups contarão com o apoio direto da ApexBrasil e do Sebrae, que oferecem estrutura, capacitação e conexões estratégicas com o mercado europeu. As empresas atuarão durante nove meses a partir do escritório brasileiro em Lisboa, funcionando como base permanente de internacionalização na Europa.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o papel da iniciativa no fortalecimento da presença brasileira no cenário global e lembrou que a ação integra o esforço do governo do presidente Lula para posicionar o Brasil como protagonista da nova economia verde e digital.

“Estamos abrindo portas para o talento brasileiro no mundo. Essas dez startups mostram o que o Brasil tem de mais criativo, diverso e capaz. O presidente Lula tem nos orientado a levar o Brasil de volta ao mundo, e é isso que estamos fazendo com trabalho, seriedade e resultados”, afirmou.

Para Fernanda Onofre, participar desse momento tem um significado especial.

“Tenho muito orgulho de ser de onde sou. Aprendi isso ainda no governo do Jorge Viana, quando ele nos ensinou a valorizar a Amazônia e os povos da floresta. Estar hoje aqui, com a Woodchat, e ver o Jorge como presidente da Apex, me emociona. É um ciclo que se completa. Acredito que todos deveriam olhar para a Amazônia como uma fonte de inovação, sustentabilidade e prosperidade para o Norte, para o Brasil e para o mundo”, disse.

O Web Summit 2025 reúne mais de 70 mil participantes e é considerado um dos maiores eventos globais de tecnologia e inovação. Este ano, o Pavilhão Brasil, organizado pela ApexBrasil e pelo Sebrae, levou 380 startups de todas as regiões do país, consolidando a maior participação brasileira da história do evento.