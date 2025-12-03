Política
Socorro Neri tem 2º projeto sancionado: nova lei garante água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas do país
Política
A educação brasileira ganha um importante reforço com a sanção da lei que torna obrigatória a oferta de água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas, uma iniciativa apresentada pela deputada federal Socorro Neri. A proposta, agora transformada em lei pelo Presidente Lula, representa um marco para a saúde, a segurança e o aprendizado de milhões de estudantes em todo o país.
Este é o segundo projeto de lei de autoria da parlamentar acreana sancionado durante o atual mandato, o primeiro foi o Sistema Nacional de educação, em outubro —, consolidando sua atuação firme e comprometida com políticas públicas que promovem dignidade e melhores condições de ensino. Para Socorro Neri, garantir infraestrutura adequada é tão essencial quanto assegurar acesso ao conteúdo pedagógico.
“Uma escola só cumpre plenamente seu papel quando oferece condições básicas de saúde e bem-estar. Água potável e banheiros adequados não são luxo, são direitos que precisam ser garantidos para todas as crianças, adolescentes, professores e trabalhadores da educação”, afirma a deputada.
A nova lei estabelece que o poder público — União, estados e municípios — tem a obrigação de garantir bebedouros, abastecimento seguro de água e instalações sanitárias em pleno funcionamento. A medida representa um avanço especialmente significativo para regiões que ainda enfrentam desigualdades estruturais, como a Amazônia e o Acre, onde muitas escolas convivem com precariedades históricas.
O mandato da deputada Socorro Neri tem se destacado nacionalmente pela defesa da educação, da equidade e da qualidade do ensino. Com mais esse projeto sancionado, ela reafirma seu compromisso com políticas que impactam diretamente a vida dos estudantes e fortalecem a escola pública como espaço seguro e digno.
“Seguiremos trabalhando para transformar necessidades urgentes em ações concretas. Cada lei aprovada é um passo importante na construção de um Brasil mais justo, mais humano e com educação de qualidade para todos”, destaca a parlamentar.
A nova legislação já está em vigor e deve orientar os sistemas de ensino em todo o território nacional.
Política
Prefeitura de Assis Brasil reafirma transparência, esclarece operação da PF e CGU e garante total legalidade em processos administrativos
Prefeitura de Assis Brasil reforça transparência e esclarece operação da PF e CGU.
A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio do prefeito Jerry Correia, divulgou nota oficial para esclarecer os fatos referentes à operação realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) nas primeiras horas da manhã. Segundo a gestão, toda a atuação do município se deu dentro da legalidade, com total colaboração aos órgãos de controle.
De acordo com a Prefeitura, toda a documentação solicitada foi prontamente entregue no momento da ação, demonstrando a postura de transparência e de respeito às instituições fiscalizadoras. A administração municipal reforçou que não houve qualquer resistência ao trabalho das equipes responsáveis pela investigação.
O processo analisado pelas autoridades diz respeito à adesão a uma Ata de Registro de Preços originária da Prefeitura de Rio Branco, procedimento previsto em lei e amplamente adotado por diferentes entes da administração pública. O município destacou que a adesão seguiu rigorosamente o que determina a Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações públicas no país.
A gestão também informou que os valores praticados estavam compatíveis com os preços de mercado, conforme demonstra a análise documental. Todo o trâmite administrativo foi registrado no sistema LINCON e submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), cumprindo todas as exigências formais dos órgãos de controle externo.
A Prefeitura ressaltou ainda que a execução dos serviços contratados foi acompanhada pelo engenheiro fiscal do município, garantindo conformidade técnica e regularidade em todas as etapas. Esse acompanhamento, segundo a gestão, assegura a correta prestação dos serviços e evita qualquer irregularidade.
O prefeito Jerry Correia reafirmou que a administração municipal sempre pautou suas ações pela ética, moralidade, transparência e respeito aos princípios da Administração Pública. A Prefeitura declarou confiança plena na Justiça e reiterou que continuará colaborando com todas as etapas da investigação.
Ao final, a gestão municipal reforçou seu compromisso com a verdade e expressou convicção de que a análise técnica e jurídica confirmará a regularidade de todo o processo. Segundo a nota, o Município de Assis Brasil conduziu o procedimento de forma responsável, íntegra e em estrito respeito ao patrimônio público.
Prefeito Zequinha Lima vistoria obra de drenagem no bairro Saboeiro em Cruzeiro do Sul
Secretário Zé do Posto acompanha visita técnica a viveiro fornecedor de mudas de café, em Assis Brasil
Socorro Neri tem 2º projeto sancionado: nova lei garante água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas do país
Rock e nostalgia: Clássicos de Bon Jovi embalam apresentação especial de Fefe Oliveira na A Confraria
CCJ aprova projeto do senador Sérgio Petecão que endurece regras para crimes violentos contra crianças
POLÍTICA
Socorro Neri tem 2º projeto sancionado: nova lei garante água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas do país
A educação brasileira ganha um importante reforço com a sanção da lei que torna obrigatória a oferta de água potável...
Prefeitura de Assis Brasil reafirma transparência, esclarece operação da PF e CGU e garante total legalidade em processos administrativos
Prefeitura de Assis Brasil reforça transparência e esclarece operação da PF e CGU. A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por...
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
POLÍCIA
Polícia Federal deflagra operação contra esquema de fraudes em obras públicas em municípios do Acre
Fraudes em licitações: PF investiga desvio de R$ 3,38 milhões em cidades acreanas – Foto: Assessoria/ Polícia Federal A Polícia...
Ônibus tomba na BR-364 e deixa passageiros feridos durante viagem entre Rio Branco e Sena Madureira
Chuva e erosão causam tombamento de ônibus na BR-364; passageiros são socorridos – Foto: Reprodução Um ônibus da empresa Trans...
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
ESPORTE
Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz planejamento da Corrida da Virada 2025 A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio...
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Esporte6 dias atrás
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
-
Política Destaque6 dias atrás
Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli e Mailza Assis entregam o pior cenário para terceirizados: atrasos, humilhação e abandono em plena reta final do ano
-
Geral6 dias atrás
Mês da Conciliação: Senac Acre oferece perdão total de juros e condições especiais até 15 de dezembro