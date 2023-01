Site que recebe dinheiro público para dizer amém a Fernanda, tenta defender empresa que vendeu quase R$ 2 milhões para prefeitura

Após a denúncia do portal 3 de Julho Notícias sobre o endereço fantasma da empresa Atacadão Via Verde Material de Construção LTDA e a relação comercial entre a referida pessoa jurídica e a prefeitura de Brasileia, o senhor Felipe Cordeiro de Souza (socio-proprietário da empresa em questão) tratou de forjar um endereço e procurou um site pago pela prefeitura com o objetivo de blindar a prefeita Fernanda Hassem, para veicular a mentira.

O site da fronteira que está a serviço do “meu mestre mandou” fez uma publicação onde consta uma suposta nota de Felipe negando as informações publicadas pelo portal 3 de Julho Notícias, onde afirmou que em nenhum momento esta redação entrou em contato com ele. A imagem abaixo desmascara Felipe pois mostra que a chamada foi gravada porém o vídeo com duração de 4 minutos foi encaminhado para a vereadora que juntará todos os documentos e levará para a Polícia Federal e Ministério Público.

O mesmo aproveitou o espaço para mostrar imagens de uma construção em que aparece servidores da empresa Ronsy trabalhando no local, e afirma que lá é a sede de sua empresa, a Atacadão Via Verde Material de Construção, mas o que o mesmo esqueceu de esclarecer é que segundo informações o prédio é da Ronsy e ele é funcionário da empresa Ronsy e estaria se aproveitando de sua posição para plantar inverdades.

Segundo a publicação, a sede da empresa está localizada na Avenida Amazonas, no 500, Epitaciolândia e no referido endereço não há um terreno baldio, mas sim um galpão (que segundo informações pertence a empresa Ronsy), que está em reforma. Na parte de trás do mencionado galpão, estaria funcionando a sede administrativa da empresa. Mas a grande pergunta que fica é: Como Felipe consegue cumprir seu expediente na empresa Ronsy e usar os trabalhadores para construir a suposta sede de uma concorrente? E como Felipe consegue estar na sede administrativa da empresa Atacadão Via Verde, se tem que cumprir expediente na Ronsy?

A equipe do portal 3 de Julho Notícias chama a atenção da Polícia Federal e do Ministério Público para que investiguem a relação entre a empresa Atacadão Via Verde Material de Construção LTDA, Prefeitura de Brasileia e empresa Ronsy, pois como a empresa Atacadão Via Verde entrega quase dois milhões em materiais se não tem um galpão?

Quadro de Sócios e Administradores

Felipe Cordeiro de Souza – Sócio-Administrador

Qualificação do responsável pela empresa: Sócio-Administrador

Sobre

A empresa Atacadão Via Verde de CNPJ 29.180.251/0001-87, fundada em 30/11/2017 e com razão social Atacadão Via Verde Mat. de Construção LTDA, está localizada na cidade Epitaciolândia do estado Acre. Sua atividade principal, conforme a Receita Federal, é 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral. Sua situação cadastral até o momento é Ativa.

