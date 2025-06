Sindifisco participa de audiência pública na Aleac e reforça urgência na convocação de auditores fiscais do último concurso

O suplente de vereador, Marcelo pressão (MDB) juntamente com o vereador da atual legislação James Mourão ( UB ) fizeram uma visita em loco na comunidade do ramal espinhara l e adjacências como o ramal Santa Rita a onde teve uma denuncia de que carros marruá, da SEE de Bujari estavam atolando, após as visitas constataram realmente que o ramal possui um dificil acesso a onde pontes boeiros e a própria malha viária encontra-se em precárias condições levando o risco a quem ali trafega.

Continuando a fiscalização na comunidade, entrando na vila João Tomé mais um descaso foi notado uma escola do poder municipal que se denomina Nossa Senhora Aparecida está abandonada, sem uso enquanto pequenos produtores da área clamam pela alfabetização, segundo informações da moradora senhora Maria, a cerca de 15 alunos que estudavam na referida escola porém foram transferidos para outra unidade de ensino ainda mais distante e sem apoio de transporte o que ocasionou a desistência dos alunos a alfabetização.

Até mesmo uma quadra de esporte entregue pelo ex prefeito Michel Marquez, na localidade do ramal espinhara, se encontra abandonada com refletores ligados durante o dia, dejetos de cavalos pela superfície da quadra e muito mato foram detectados refletindo no abandono do poder público para com esporte e lazer da comunidade.

Outra moradora do ramal principal nos confirmou ao vereador que a mais de meses não se tem um único atendimento no posto de saúde rural que nem mesmo energia nele há.

Diante disto, o vereador cobrará na tribuna da casa medidas do poder público para sanar os principais problemas da comunidade do ramal espinhara, no Km 52 da Br 364.