Sindicato denuncia Bocalom e integrantes da prefeitura de Rio Branco ao MP por contrato com empresa de transporte público

Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom – Foto: Reprodução Notícia da Hora

Victor Lebre – O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Acre (Seeb-AC) ingressou com uma representação contra o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e outros cinco integrantes da administração municipal por conta do contrato com a empresa Ricco Transportes, a única que opera no transporte público da capital acreana.

A representação foi entregue à 2ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, do Ministério Público do Acre (MP-AC). A titular da promotoria, Laura Cristina de Almeida Miranda, confirmou o recebimento da representação.

Representante jurídico do sindicato, o advogado Rui Oscar argumenta que a prefeitura manteve o contrato emergencial com a Ricco além do período permitido por lei, que é de 180 dias. Ainda segundo o advogado, o presidente do sindicato, Eudo Raffael Silva, que assina a representação, decidiu entrar com a representação enquanto munícipe.

“O Eudo, como munícipe e como bancário, entende que o serviço hoje prestado pela empresa não atende o que a lei ordena. No mais, observa um monopólio, o que já não é interessante, onde uma empresa que recebe valores através de subsídio municipal , mas que não recolhe os impostos e encargos trabalhistas de forma correta além da situação irregular que está operando o sistema hoje”, afirma.

Na ação, Silva reforça a alegação de que no dia 9 de agosto de 2022, após se encerrar o prazo de 180 dias do contrato emergencial, a prefeitura prorrogou o vínculo sem realizar ato administrativo e sem publicar no Diário Oficial, “o que possivelmente incorre no artigo 337-H do Código Penal, com redação dada pela Lei 14.133 de 10 de junho de 2021”.

“Veja-se Excelência que a empresa RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI permaneceu, ao que tudo se demonstra, executando serviço público, sendo remunerada por subsídio municipal (Lei Complementar municipal n° 164 de 1 de julho de 2022 – Doc. 05) , sem contrato desde o dia 09/08/2022”, diz um trecho da representação.

Outra questão alegada pelo sindicato é que a empresa também não poderia ser contratada pois não estava em regularidade fiscal e trabalhista. Em julho deste ano, a Ricco voltou a ser denunciada por atraso de salário, pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outras irregularidades com os funcionários.

O diretor do Sindicato dos Transportes do Acre (Sinttpac), Mauricelio Freire, informou que o sindicato tem cobrado uma resposta da empresa e que foi prometido que o salário de junho seria pago e que a situação do FGTS seria regularizada em um prazo de 15 dias. À época, a empresa não quis se manifestar. Veja mais no G1 Acre

Empresa foi contratada de forma emergencial em 2022 e se tornou a única a operar em Rio branco – Foto: Andryo Amaral / Rede Amazônica Acre