RIO BRANCO
Política

Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo

5 de novembro de 2025

Política

Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom.

É no mínimo curioso — para não dizer suspeito — que o vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e o primo vereador Samir Bestene mantenham completo silêncio quando o assunto é o projeto de candidatura de Mailza Assis ao governo em 2026. Ambos são figuras influentes no mesmo grupo político, mas evitam até mesmo uma defesa protocolar da ex-senadora, como se a vitória dela não tivesse qualquer relevância para o futuro político que dizem construir.

A explicação, porém, não está em divergências ideológicas ou estratégicas, mas sim no cálculo mais frio e pragmático da política acreana. O prefeito Tião Bocalom, do PL, insiste em colocar na cabeça que será candidato ao governo. Se levar esse plano adiante, será obrigado a renunciar ao cargo — e aí nasce o real interesse dos Bestene: Alysson assumiria a prefeitura e, com a caneta na mão, transformaria a chefia do Executivo municipal em uma plataforma de poder capaz de eleger deputado estadual, federal e até reorganizar a influência da família no tabuleiro político.

Nos bastidores, cresce o questionamento sobre o silêncio de Alysson, Samir e até de José Bestene em relação à candidatura de Mailza. É um silêncio ensurdecedor, estratégico e calculado. Afinal, apoiar Mailza significaria trabalhar por um projeto que não entrega nada diretamente à família, enquanto torcer — ainda que discretamente — pela renúncia de Bocalom pode garantir a eles o controle da maior cidade do estado. É uma escolha que dispensa discursos: basta olhar para onde cada um coloca sua energia, ou melhor, onde deixa de colocar.

A verdade é simples: se você tivesse diante de si a chance real de assumir o comando de Rio Branco, com estrutura, orçamento e visibilidade imediata, ou apoiar uma candidatura majoritária incerta, qual caminho escolheria? Os Bestene parecem já ter respondido, não pela boca, mas pela conveniência. E, ao que tudo indica, a prioridade deles não é Mailza 2026 — é a cadeira número um do Palácio Rio Branco municipal.

Política

Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social

4 horas atrás

5 de novembro de 2025

Fila de madrugada, poucas fichas e humilhação: população do Bujari denuncia descaso da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social.

Moradores em situação de vulnerabilidade do município de Bujari denunciam um cenário de humilhação e descaso nas ações de distribuição de sacolões realizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, comandada por Nayara Cristina Maciel Cardoso da Mota, que é nora do prefeito Padeiro.

Segundo relatos, famílias precisam chegar ao local ainda às 2h da manhã para tentar garantir uma das apenas 50 fichas disponibilizadas diariamente. O número reduzido, somado à alta demanda, tem provocado longas filas, tumulto e frustração entre os moradores muitos deles retornam para casa sem atendimento, mesmo após horas de espera.

A população critica a forma como o processo tem sido conduzido, classificando-o como “desumano” e “vergonhoso”, especialmente por afetar pessoas em situação de extrema necessidade. Para os moradores, a falta de organização e a limitação de fichas demonstram falta de planejamento e desprezo pela dignidade das famílias bujarienses.

O episódio intensificou críticas ao prefeito Padeiro, acusado de permitir que um procedimento tão básico seja transformado em um sofrimento diário para quem mais precisa. Segundo moradores, essa é a “verdadeira humilhação” a que a população carente do Bujari vem sendo submetida pela atual gestão.

