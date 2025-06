Servidores nomeados por Gladson Cameli com CECs gordas recebem Aberson com pompas na Secretaria de Educação

Após quase ser enchotado do cargo por decisão do TCE, o secretário Aberson Carvalho e braço direito da deputada federal Socorro Neri foi recebido, na sede da Secretaria de Educação do estado, por servidores nomeados pelo governador Gladson Cameli com CECs gordas e funcionários de carreira, com todas as pompas.

O clima na secretaria foi de emoção após o secretário Aberson se transformar em um penduricalho na referida pasta, devido a decisão do desembargador Luis Camolez conceder liminar suspendendo os efeitos da decisão da conselheira do Estado, Dulcineia Benício, que tinha determinado o afastamento do secretário por supostas irregularidades.

Na decisão, Camolez determinou que a conselheira, Dulcineia Benício, se abstenha de adotar novas medidas com base nos fatos até que o mérito do mandado de segurança seja julgado ou que o Tribunal de Justiça delibere novamente sobre o caso de Aberson.

O vídeo que circula nas redes sociais, mostra Aberson sendo recebido nos corredores da secretaria, por servidores, envolto a uma grande comoção e bajulação. Ao contrário de Aberson, os alunos que precisam estudar no curral não receberam a devida comoção por parte dessa equipe, mas como seria possível se eles são os responsáveis por esse desmantelo.

