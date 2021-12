Servidores da Educação fazem manifestação na prefeitura de Brasileia, “nós só queremos o que é nosso”, diz professora em vídeo

Veja o Vídeo:

O Abono da Educação anunciado dias atrás pela “melhor prefeita do Acre”, e seu irmão, os Hassem, vem causando grandes transtornou para a classe da educação municipal que encontra-se insatisfeita pelo fato deste abono ser pago para uns e outros não e a falta de esclarecimentos de como o recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi gasto no ano de 2021.

Diante da situação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre realizou na manhã desta segunda-feira (27), uma manifestação em frente a sede da prefeitura Municipal de Brasileia para reivindicar sobre critérios de pagamento do abono aos servidores e contou com a participação da Presidentes Estadual do SINTEAC, Rosana Nascimento.

O sindicato já havia marcado uma Assembleia Geral que aconteceu nesta segunda ás hs 9:00, na Escola José Rui da Silveira Lino, onde na oportunidade foi questionado a exclusão do recebimento do abono para Pessoal que tem dois vínculos empregatícios ( contratos); Professores com contrato temporário (provisório); Auxiliares de sala em que fonte deveriam receber; Servidores do quadro administrativo com formação técnica e nível superior em áreas afins.

Após debaterem a cerca deste assunto considerado injusto, e pela insatisfação com o anunciado pela prefeita Fernanda Hassem e seu Irmão, Secretário de finanças Tadeu Hassem, sobre o abono da educação, a classe se dirigiu para a prefeitura na tentativa de mudar o que já foi divulgado.

Em vídeo, uma das participantes afirma que eles estão na prefeitura de Brasileia reivindicando só o que é deles por direito. Tentamos contato com a prefeitura de Brasileia para saber como esta situação ficará diante da situação atual, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso.

